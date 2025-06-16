Карлсон: Война с Ираном может закончить президентство Трампа

Известный американский политический комментатор и журналист Такер Карлсон считает, что возможная война с Ираном может привести к краху американского влияния в мире и фактическому завершению президентства Дональда Трампа.

«Я действительно боюсь, что моя страна будет еще больше ослаблена. Думаю, мы увидим крах американской империи. Это идеальный способ посадить авианосец „Америка“ на мель у берегов Ирана. И это также, как мне кажется, положит конец президентству Трампа», — сказал Карлсон в подкасте с бывшим советником Трампа Стивом Бэнноном, эфир которого опубликовали в понедельник.

«Насколько готова американская армия к настоящему конфликту? Ответ — полностью не готова», — заключил Карлсон.