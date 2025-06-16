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Израиль уничтожил иранские истребители
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Израиль уничтожил иранские истребители

Карлсон: Война с Ираном может закончить президентство Трампа

новость дополнена
21:38 1032

Известный американский политический комментатор и журналист Такер Карлсон считает, что возможная война с Ираном может привести к краху американского влияния в мире и фактическому завершению президентства Дональда Трампа.

«Я действительно боюсь, что моя страна будет еще больше ослаблена. Думаю, мы увидим крах американской империи. Это идеальный способ посадить авианосец „Америка“ на мель у берегов Ирана. И это также, как мне кажется, положит конец президентству Трампа», — сказал Карлсон в подкасте с бывшим советником Трампа Стивом Бэнноном, эфир которого опубликовали в понедельник.

«Насколько готова американская армия к настоящему конфликту? Ответ — полностью не готова», — заключил Карлсон.

Еще один давний соратник Дональда Трампа выступил с критикой ударов Израиля по Ирану.

Бывший главный стратег Трампа в его первую каденцию Стив Бэннон заявил, что интересы США и Израиля в текущем кризисе не обязательно совпадают.

«Израильтяне ставят Израиль на первое место, а мы всегда должны ставить Америку на первое место», — сказал он в комментарии Financial Times. — «А в Иерусалиме им следует поразмыслить над словами Христа: кто живёт мечом, тот и от меча погибнет».

Отвечая на вопрос издания, опасается ли он втягивания США в войну с Ираном, Бэннон ответил: «Очень опасаюсь».

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