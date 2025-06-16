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Израиль атакует Иран
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Израиль атакует Иран

МИД Израиля: Удары по Ирану усиливают безопасность Европы

16 июня 2025, 22:20 675

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что удары по иранской ядерной инфраструктуре и средствам доставки оружия напрямую способствуют безопасности Европы.

Об этом он сообщил в разговоре с главой дипломатии ЕС Каей Каллас.

Саар подчеркнул, что операция Израиля в Иране продолжится, а также указал на различие между целями ЦАХАЛа и ударами Ирана по гражданскому населению. По его словам, Израиль атакует военные объекты, тогда как Иран наносит преднамеренные удары по мирным районам.

Операция Израиля под названием «Восстающий лев» началась в ночь на 13 июня. В ответ Иран осуществил ракетно-дроновую атаку. Обе стороны сообщили о жертвах и повреждениях, однако заявили, что ущерб был ограниченным.

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