Иран приостановил добычу газа на крупнейшем месторождении

Иран частично остановил добычу газа на месторождении «Южный Парс» после удара израильского беспилотника, сообщает Reuters со ссылкой на иранские СМИ.

Атака, произошедшая в субботу, вызвала пожар и взрыв на одном из объектов, в результате чего был выведен из строя один из четырех производственных блоков.

«Южный Парс», расположенный к югу от провинции Бушер, является крупнейшим газовым месторождением в мире — его запасы оцениваются в 28 трлн кубометров. Оно обеспечивает около 70% газодобычи в Иране. Страна ежегодно производит порядка 250 млрд кубометров газа, что составляет около 6% мирового объема. Почти весь объем потребляется внутри страны.