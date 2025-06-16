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Израиль атакует Иран
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Израиль атакует Иран

Иран приостановил добычу газа на крупнейшем месторождении

16 июня 2025, 22:41 1088

Иран частично остановил добычу газа на месторождении «Южный Парс» после удара израильского беспилотника, сообщает Reuters со ссылкой на иранские СМИ.

Атака, произошедшая в субботу, вызвала пожар и взрыв на одном из объектов, в результате чего был выведен из строя один из четырех производственных блоков.

«Южный Парс», расположенный к югу от провинции Бушер, является крупнейшим газовым месторождением в мире — его запасы оцениваются в 28 трлн кубометров. Оно обеспечивает около 70% газодобычи в Иране. Страна ежегодно производит порядка 250 млрд кубометров газа, что составляет около 6% мирового объема. Почти весь объем потребляется внутри страны.

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