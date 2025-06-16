USD 1.7000
EUR 1.9592
RUB 2.1249
Подписаться на уведомления
Израиль атакует Иран
Новость дня
Израиль атакует Иран

Министры Евросоюза проведут переговоры с Ираном

16 июня 2025, 23:11 550

Сегодня вечером главы МИД Франции, Германии и Великобритании проведут телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. 

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на европейский дипломатический источник.

Операция Израиля под названием «Народ как лев» началась 13 июня и была направлена против объектов иранской ядерной и оборонной инфраструктуры. В ответ Тегеран нанес по израильской территории удары сотнями ракет и дронов. В результате обострения сорвался следующий раунд переговоров Ирана и США по новой ядерной сделке. По данным СМИ, Израиль заранее предупредил США о намерении атаковать, однако Вашингтон заявил, что не участвует в военной операции.

Из Ирана на Израиль полетели ракеты
Из Ирана на Израиль полетели ракеты видео; обновлено 23:50
16 июня 2025, 23:50 27357
«Последний шанс» для Ирана
«Последний шанс» для Ирана обновлено 23:41
16 июня 2025, 23:41 4682
Россиянам рекомендуют выехать из Ирана через Азербайджан
Россиянам рекомендуют выехать из Ирана через Азербайджан фото; обновлено 23:25
16 июня 2025, 23:25 2214
Теперь Зелим Цкаев мечтает о золоте
Теперь Зелим Цкаев мечтает о золоте Интервью с призером чемпионата мира; фото, видео, обновлено
16 июня 2025, 23:23 6175
Иран пошел на Израиль гиперзвуковыми ракетами. Что дальше?
Иран пошел на Израиль гиперзвуковыми ракетами. Что дальше? о развитии ситуации
16 июня 2025, 21:00 5539
Израиль атакует Иран
Израиль атакует Иран новые видео; обновлено 23:08
16 июня 2025, 23:08 28151
Иран разбомбили. А как свергнуть власть?
Иран разбомбили. А как свергнуть власть? главный вопрос; все еще актуально
16 июня 2025, 15:26 5464
Иран хочет переговоров
Иран хочет переговоров
16 июня 2025, 19:42 3755
Иран: Один звонок Трампа может остановить Нетаньяху
Иран: Один звонок Трампа может остановить Нетаньяху
16 июня 2025, 19:31 2897
В Израиле дали совет Хаменеи
В Израиле дали совет Хаменеи
16 июня 2025, 18:51 5212
Пезешкиан: Иран усилит ответ, если США не сдержат Израиль
Пезешкиан: Иран усилит ответ, если США не сдержат Израиль
16 июня 2025, 18:38 2282

ЭТО ВАЖНО

Из Ирана на Израиль полетели ракеты
Из Ирана на Израиль полетели ракеты видео; обновлено 23:50
16 июня 2025, 23:50 27357
«Последний шанс» для Ирана
«Последний шанс» для Ирана обновлено 23:41
16 июня 2025, 23:41 4682
Россиянам рекомендуют выехать из Ирана через Азербайджан
Россиянам рекомендуют выехать из Ирана через Азербайджан фото; обновлено 23:25
16 июня 2025, 23:25 2214
Теперь Зелим Цкаев мечтает о золоте
Теперь Зелим Цкаев мечтает о золоте Интервью с призером чемпионата мира; фото, видео, обновлено
16 июня 2025, 23:23 6175
Иран пошел на Израиль гиперзвуковыми ракетами. Что дальше?
Иран пошел на Израиль гиперзвуковыми ракетами. Что дальше? о развитии ситуации
16 июня 2025, 21:00 5539
Израиль атакует Иран
Израиль атакует Иран новые видео; обновлено 23:08
16 июня 2025, 23:08 28151
Иран разбомбили. А как свергнуть власть?
Иран разбомбили. А как свергнуть власть? главный вопрос; все еще актуально
16 июня 2025, 15:26 5464
Иран хочет переговоров
Иран хочет переговоров
16 июня 2025, 19:42 3755
Иран: Один звонок Трампа может остановить Нетаньяху
Иран: Один звонок Трампа может остановить Нетаньяху
16 июня 2025, 19:31 2897
В Израиле дали совет Хаменеи
В Израиле дали совет Хаменеи
16 июня 2025, 18:51 5212
Пезешкиан: Иран усилит ответ, если США не сдержат Израиль
Пезешкиан: Иран усилит ответ, если США не сдержат Израиль
16 июня 2025, 18:38 2282
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться