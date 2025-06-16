Министры Евросоюза проведут переговоры с Ираном

Сегодня вечером главы МИД Франции, Германии и Великобритании проведут телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи.
Об этом сообщает Sky News со ссылкой на европейский дипломатический источник.
Операция Израиля под названием «Народ как лев» началась 13 июня и была направлена против объектов иранской ядерной и оборонной инфраструктуры. В ответ Тегеран нанес по израильской территории удары сотнями ракет и дронов. В результате обострения сорвался следующий раунд переговоров Ирана и США по новой ядерной сделке. По данным СМИ, Израиль заранее предупредил США о намерении атаковать, однако Вашингтон заявил, что не участвует в военной операции.