Фицо за вступление Украины в Евросоюз

По словам Фицо, Словакия получила от структур ЕС 101 миллион евро на реализацию различных проектов, преимущественно в сфере энергетической инфраструктуры на территории Украины.

16 июня премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил поддержку евроинтеграции Украины, подчеркнув при этом, что страна должна выполнить все необходимые условия для вступления в Европейский союз.

«Словацкие компании могут использовать эти средства в виде кредитов для реализации проектов в Украине. Эти кредиты будут гарантированы европейскими институтами», — пояснил глава словацкого правительства.

Он также сообщил, что осенью текущего года могут состояться очередные совместные переговоры между правительствами Словакии и Украины, на которых будут обсуждаться конкретные проекты сотрудничества.

«Словацкое правительство желает Украине европейского пути. Если Украина стремится к членству в ЕС — это ее суверенное право, и мы поддерживаем его. Но для этого необходимо выполнить установленные условия», — отметил Фицо.

На сайте правительства Словакии отмечается, что вступление Украины в Европейский союз «принесет значительно больше возможностей, чем негативных последствий».