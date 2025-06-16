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Израиль атакует Иран
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Израиль атакует Иран

Фицо за вступление Украины в Евросоюз

16 июня 2025, 23:32 488

16 июня премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил поддержку евроинтеграции Украины, подчеркнув при этом, что страна должна выполнить все необходимые условия для вступления в Европейский союз.

По словам Фицо, Словакия получила от структур ЕС 101 миллион евро на реализацию различных проектов, преимущественно в сфере энергетической инфраструктуры на территории Украины.

«Словацкие компании могут использовать эти средства в виде кредитов для реализации проектов в Украине. Эти кредиты будут гарантированы европейскими институтами», — пояснил глава словацкого правительства.

Он также сообщил, что осенью текущего года могут состояться очередные совместные переговоры между правительствами Словакии и Украины, на которых будут обсуждаться конкретные проекты сотрудничества.

«Словацкое правительство желает Украине европейского пути. Если Украина стремится к членству в ЕС — это ее суверенное право, и мы поддерживаем его. Но для этого необходимо выполнить установленные условия», — отметил Фицо.

На сайте правительства Словакии отмечается, что вступление Украины в Европейский союз «принесет значительно больше возможностей, чем негативных последствий».

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