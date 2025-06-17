Хаос в Персидском заливе

Более 900 судов сообщили о навигационных сбоях в районе Ормузского пролива и Персидского залива на фоне эскалации конфликта между Ираном и Израилем.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Совместного морского информационного центра (JMIC).
По информации центра, было зафиксировано «экстремальное глушение» GPS-сигналов, источником которого, предположительно, является иранский порт Бендер-Аббас. Несмотря на это, признаков подготовки к блокаде Ормузского пролива — ключевого маршрута для более чем четверти мировой торговли нефтью — не обнаружено.
Из-за сбоев в навигации судовладельцы вынуждены полагаться на радары и компасы, что повышает риск аварий. Некоторые судоходные компании уже приняли решение временно приостановить заходы в акваторию Персидского залива.