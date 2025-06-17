Крупнейший НПЗ Израиля остановлен после атаки

Хайфский нефтеперерабатывающий завод (принадлежащий группе «Базан») сообщил Тель-Авивской фондовой бирже о временной полной остановке работы.
Причиной стала атака иранскими ракетами, в результате которой объект получил серьезные повреждения.
Согласно опубликованному коммюнике, предприятие совместно с Израильской электрической компанией проводит срочные работы по восстановлению электроснабжения комплекса. Также проводится оценка нанесенного ущерба и устранение повреждений оборудования.
Компания подтвердила гибель трех сотрудников завода в результате попадания ракеты и выразила соболезнования их семьям.
Группа «Базан» — крупнейший в Израиле оператор в сфере нефтепереработки и нефтехимии — сообщила, что все ее производственные мощности временно остановлены после ночного обстрела. В частности, на хайфском предприятии повреждены трубопроводы и линии электропередачи между объектами.