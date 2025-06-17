Америка останется в стороне при одном условии

США заявили, что не будут вовлекаться в конфликт между Израилем и Ираном до тех пор, пока Тегеран не нанесет удары по американским военным, сообщает Axios со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что, несмотря на обвинения иранских лидеров в адрес США в соучастии в военных действиях Израиля и угрозы ответить на любую израильскую атаку ударами по американским базам в регионе, пока подобных атак не произошло.

«Иранцы пока очень осторожны и не делают ничего, что могло бы подтолкнуть США к вмешательству», — сообщил арабский дипломат, знакомый с настроениями в Тегеране.