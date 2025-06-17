Израильская операция сорвала поездку спикера Джонсона

Запланированный визит спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона в Израиль отменен на фоне эскалации конфликта с Ираном, сообщают израильские СМИ.

Операция Израиля под названием «Народ как лев», начавшаяся 13 июня, была направлена против объектов иранской ядерной и оборонной инфраструктуры. В ответ Тегеран обстрелял израильскую территорию сотнями ракет и дронов.

Из-за обострения ситуации сорвался следующий раунд переговоров между Ираном и США по новой ядерной сделке. Израиль заранее уведомил США о предстоящих ударах, однако Вашингтон заявил, что не участвует в военной операции.