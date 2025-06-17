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Израиль атакует Иран
Новость дня
Израиль атакует Иран

Трамп не спешит с новыми санкциями против России

01:25 255

Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не планирует усиливать санкции против России, поскольку надеется на достижение соглашения по урегулированию войны в Украине.

По словам Трампа, введение новых санкций обходится США в миллиарды долларов, и он предпочитает выждать, чтобы дать шанс дипломатическим переговорам: «Не забывайте, что санкции стоят нам много денег. ...Санкции — это не так просто. Это не просто улица с односторонним движением».

Президент США Дональд Трамп также прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке. Он отметил: «Я думаю, что Иран поступит глупо, если не подпишет соглашение. Мы ведём переговоры (с иранцами). Я хочу, чтобы у Ирана не было ядерного оружия, и мы на пути к этому».

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