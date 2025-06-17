AZAL и Uzbekistan Airways заключили code-share соглашение

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL и флагманский авиаперевозчик Узбекистана подписали соглашение о совместной эксплуатации рейсов (code-share), открывающей новые горизонты для путешествий между Азербайджаном и Узбекистаном. Об этом сообщает пресс-служба AZAL.

Code-share соглашение — это форма сотрудничества между авиакомпаниями, при которой они совместно выполняют рейсы, позволяя продавать билеты на рейсы партнера под собственным кодом и предоставляя пассажирам более широкий выбор маршрутов и стыковок.

«Благодаря новому партнерству пассажирам предоставляется еще больше гибкости при планировании путешествий по маршрутам из Баку в Ташкент и обратно, а также из Ташкента в Баку и обратно. Теперь у путешественников есть возможность выбрать наиболее удобный рейс среди девяти доступных вариантов в неделю обеих авиакомпаний», - говорится в сообщении азербайджанской авиакомпании.

Соглашение также предоставляет транзитным пассажирам широкий выбор стыковок, повышая удобство и доступность маршрутов для международных путешествий через хабы в Баку и Ташкенте.

Дополнительно пассажиры Uzbekistan Airways смогут воспользоваться рейсами Azerbaijan Airlines по маршруту Самарканд – Баку – Самарканд, расширяя свои возможности для комфортного и эффективного перелета из второго по значимости туристического и культурного центра Узбекистана.

Джамиль Манизаде, коммерческий директор Azerbaijan Airlines, отметил: «Партнерство с Uzbekistan Airways отражает стремление авиакомпаний не только расширять маршрутную сеть, но и укреплять связи между народами наших стран. Мы рады предложить пассажирам ещё больше удобства, гибкости и новых направлений для путешествий. Это соглашение – шаг к более тесному сотрудничеству, развитию туризма и укреплению дружбы между Азербайджаном и Узбекистаном».

Шухрат Ядгаров, заместитель председателя правления по коммерции и туризму Uzbekistan Airways, также отметил: «С каждым новым соглашением мы приближаем наши города и культуры. Code-share с AZAL — это не просто удобство для пассажиров, это символ дружбы и открытости между Узбекистаном и Азербайджаном. Мы уверены, что это партнёрство откроет новые возможности для путешествий и сблизит наши народы».

В AZAL заявили, что «соглашение стало важным шагом на пути к укреплению транспортных связей между двумя странами, развитию делового и туристического обмена, а также повышению качества обслуживания пассажиров за счёт объединения усилий двух национальных авиаперевозчиков».