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Трамп призвал всех «немедленно эвакуироваться из Тегерана»
Новость дня
Трамп призвал всех «немедленно эвакуироваться из Тегерана»

Киев под массированным ударом

02:23 798

Российские беспилотники массированно атакуют Киев. Местные власти сообщают, что в результате атаки ударных дронов в Киеве 14 человек пострадали, среди них женщина в тяжелом состоянии, произошло разрушение дома, возгорание автомобилей.

«Еще большая группа вражеских БПЛА курсом на центр города», — предупредил мэр Киева Виталий Кличко.

Командование Воздушных сил ВСУ зафиксировало активность российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Как сообщается в официальном Telegram-канале командования, два борта взлетели с российского аэродрома «Оленья» в Мурманской области. Сейчас бомбардировщики совершают полет в юго-восточном направлении.

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