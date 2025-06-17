Киев под массированным ударом

Российские беспилотники массированно атакуют Киев. Местные власти сообщают, что в результате атаки ударных дронов в Киеве 14 человек пострадали, среди них женщина в тяжелом состоянии, произошло разрушение дома, возгорание автомобилей.

«Еще большая группа вражеских БПЛА курсом на центр города», — предупредил мэр Киева Виталий Кличко.

Командование Воздушных сил ВСУ зафиксировало активность российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Как сообщается в официальном Telegram-канале командования, два борта взлетели с российского аэродрома «Оленья» в Мурманской области. Сейчас бомбардировщики совершают полет в юго-восточном направлении.