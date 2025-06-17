Лучший боец UFC Ислам Махачев: «Баку уже давно заслуживает проводить номерные турниры UFC»

После поединка, по итогам которого Арбузов стал чемпионом мира, Ислам Махачев дал эксклюзивный блиц-комментарий для haqqin.az касательно исторического турнира UFC, который пройдет в Баку 21 июня.

Россиянин, являющийся на сегодняшний день лучшим бойцом UFC независимо от весовой категории, посетил арену имени Ласло Паппа, чтобы поболеть в финале весовой категории до 81 кг за российского дзюдоиста Тимура Арбузова.

«Приеду в Баку 19 июня, - говорит Махачев. - Я и Хабиб Нурмагомедов будем секундировать нашего одноклубника Тагира Уланбекова. Надеюсь, он выиграет.

Я очень рад, что турнир UFC состоится в Баку. Очень хороший, красивый город. Баку уже давно заслуживает право проводить бои UFC, в том числе и номерные. Надеюсь, что в Баку пройдут и номерные турниры. Нам в таком случае будет удобно приезжать в Азербайджан и драться там».

Напомним, в Баку пока пройдет промежуточный турнир UFC - UFC Fight Night. Отличие номерных турниров от промежуточных заключается в их характере и масштабе. Номерные турниры - это основные события UFC, которые собирают самых известных бойцов и чемпионов различных весовых категорий. Они проводятся раз в месяц. UFC Fight Night — менее крупные по масштабу события, которые обычно проводятся в промежутках между номерными турнирами.

Ислам Махачев свой последний бой провел в январе этого года, победив бразильца Ренато Мойкано. В смешанных единоборствах на счету дагестанского бойца 27 побед (16 - в UFC) и 1 поражение, которое он потерпел почти десять лет назад - в 2015 году. Махачев отказался от титула чемпиона UFC в легком весе, чтобы перейти в полусредний вес (77 кг).