В связи с израильской операцией по уничтожению иранского ядерного потенциала Дональд Трамп зачем-то заявил, что хочет привлечь Владимира Путина в качестве посредника между Ираном и Израилем и выйти на новую ядерную сделку с Тегераном. О какой вообще ядерной сделке может идти речь, если Израиль последовательно разносит в пыль все, что способно дать иранскому режиму даже возможность задуматься о ядерной программе?

И причем здесь вообще Путин, который, кстати, показательно бросил своего союзника, с которым только в январе подписал договор «о всеобъемлющем стратегическом партнерстве», где много говорится о военно-техническом сотрудничестве. Иранский парламент как раз накануне, 16 июня, его утвердил, но российское руководство уже отказало Тегерану в помощи: дескать, самим сейчас оружие нужно позарез. Для иранских властей Путин, отказавшийся выполнять партнерские обязательства, утратил авторитет, для Израиля он стратегический партнер Тегерана, разве он может быть посредником? Но Трамп выше таких мелочей, ему нужно лишний раз дать шанс своему кремлевскому другу.

А на старте саммита Большой семерки в Канаде американский президент огорошил всех присутствующих заявлением, что было большой ошибкой выгонять Россию из «восьмерки», превращая ее в «семерку», потому что из-за этого Путин обиделся и начал войну с Украиной, а иначе ее бы не было. Вот к чем привела глупость Обамы и Джастина Трюдо, тогдашнего премьера Канады: «У вас не было бы войны прямо сейчас, будь у вас Россия. Это была ошибка. Путин говорит со мной — он ни с кем больше не хочет разговаривать. Он чувствует себя оскорблённым из-за того, что его выбросили из G8. И я его понимаю — я бы тоже почувствовал себя оскорблённым. Вы бы тоже. Любой бы почувствовал. Трюдо убедил одного-двух человек, и Россию выбросили. И я могу вам сказать: Путин по этому поводу совсем не в восторге».

В окружении Трампа отсутствуют люди, которые напомнили бы ему, что Россию выкинули из G8, превратив ее в G7, еще в марте 2014 года, когда был аннексирован Крым. Было заявлено об отмене саммита "Большой восьмерки", который должен был пройти 4-5 июня в Сочи, и фактическом исключении России из состава этого самого престижного международного клуба ведущих стран. Стран, которые объединяют общие нормы и принципы, которые Российская Федерация грубо нарушила. И это нарушение повлекло за собой еще одну трагедию: 17 июля 2014 года был сбит малайзийский «Боинг», на борту которого находились граждане десяти стран, в том числе из Большой семерки.