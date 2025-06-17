Эльджан Гаджиев и Вугар Талыбов стартуют на чемпионате мира

В Будапеште продолжается чемпионат мира по дзюдо.
Вчера сборная Азербайджана открыла счет завоеванным медалям - бронзовую награду завоевал Зелим Цкаев (81 кг).
Сегодня на татами выйдут два наших дзюдоиста. Чемпион Европы-2024 Эльджан Гаджиев начнет выступление с 1/16 финала. Там его соперником будет победитель схватки между дзюдоистами из Узбекистана и Маврикия.
Победитель Юношеской Олимпиады-2018 в Буэнос-Айресе, чемпион Европы среди молодежи Вугар Талыбов встретится в 1/32 финала с экс-чемпионом мира и бывшим чемпионом Европы Лукой Майсурадзе из Грузии.
Всего Азербайджан в индивидуальных соревнованиях чемпионата мира в Будапеште представят 13 спортсменов. Личный турнир завершится 19 июня. Днем позже пройдут командные смешанные соревнования.