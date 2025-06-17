Кто убивает сенаторов?

Полицейское управление Бакай-сити получает зловещее письмо — таинственный автор грозит расправой над «тринадцатью невиновными и одним виновным» в «знак искупления за несправедливую гибель невинного человека». Детектив Иззи Джеймс в замешательстве: что это — реальная угроза или чья-то шутка? Неужели четырнадцать граждан станут жертвами безумного акта возмездия? В ходе расследования становится понятно, что автор письма настроен крайне серьезно. Это отрывок из новой книги Never Flinch общепризнанного мастера horror stories Стивена Кинга (в переводе на русский—«Никогда не отступай»). Уже получившая высокую оценку, как одна из лучших и наиболее насыщенных книг ужасов Кинга, она вышла 27 мая этого года.

А теперь сравним этот отрывок со сводкой из полицейского протокола за 16 июня. В автомобиле 57-летнего Вэнса Болтера, подозреваемого в убийстве члена законодательного собрания штата Миннесота Мелиссы Хортман и ее мужа Марка, а также покушения на жизнь сенатора штата Джона Хоффмана и его супруги Иветт были обнаружены списки лиц, с которыми он намеревался расправиться. Он включает 30 имен многих законодателей-демократов и адвокатов прав женщин на аборты штата Миннесота. Само убийство произошло поздно ночью в субботу. Болтер пришел к домам обоих законодателей одетый как полицейский, в пуленепробиваемом жилете и маске. Машина, в которой он прибыл к месту преступления, также была с виду как полицейская. Болтер вторгся в дом Хоффманов и расстрелял в упор спящих супругов. Затем он направился к дому сенатора и также выстрелил в него и его супругу, но не убил, а тяжело ранил. По словам шефа полиции Миннесоты Дрю Эванса, первый вызов поступил в 02:00 по местному времени на адрес, где живут сенатор Хоффман и его семья. Затем, в 03:35, поступил второй вызов — к дому Мелиссы Хортман. Эванс уверяет, что на тот момент полицейские уже сами, по собственной инициативе, пытались проверить, все ли с ней в порядке. Когда один из полицейских прибыл на место второго вызова, он успел застать там нападавшего и вступил с ним в перестрелку, но преступнику удалось скрыться. Поздно вечером в воскресенье Вэнс Болтер был пойман.

В начале расследования выяснилось, что он работал в охранной компании штата. Биография его оказалась весьма бурной. Он получил уроки охранника от других фирм того же профиля, а также от военных. Болтер успел побывать в странах Восточной Европы и Северной Африки. На Ближнем Востоке его путь пролегал на Западный берег Иордана, в Южный Ливан и сектор Газа. В его документах полиция нашла ссылку на то, что он «нес христианство исламским боевикам». Так в Газе — дело было еще до теракта в Америке 11 сентября 2001 года - он пытался общаться с бойцами ХАМАС, «убеждая их в том что насилие не лучший путь достижения их целей в своей борьбе» (!) Среди вещей Болтера также были найдены листовки с призывом «No Kings», что стало девизом многочисленных субботних демонстраций протеста против политики Дональда Трампа. После этой находки демонстрация в самой Миннесоте была отменена. Губернатор штата, в недавнем прошлом кандидат от демократов в вице-президенты страны Тим Уолц заявил, что «эти преступления определенно выглядят как политически мотивированные». Однако какие именно были мотивы у преступника, следствию еще предстоит выяснить. «В Соединенных Штатах Америки нельзя мириться с подобным ужасающим насилием, — написал Дональд Трамп. — Благослови Господь великий народ Миннесоты, поистине великого места!» Нельзя, но как это предотвратить в стране с ее отравленным воздухом политической вендетты, во многом распространенным самим президентом?

«Убийства в Миннесоте вызвали страх по всей стране, порожденный насилием против политиков», — пишет Washington Post. «Политическое насилие стало таким же рутинным, как стрельба в школах», - констатирует New York Times. «Ужасные новости», - говорит конгрессмен Стив Скалайз, который получил пулю во время игры в бейсбол в 2017 году. «Пол и я были страшно травмированы», - говорит бывший спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси после того, как в 2022 году преступник вторгся в их дом и нанес ее мужу несколько ударов молотком по голове. «Моя семья и я познали ужас целенаправленной стрельбы, - говорит бывшая конгрессвумен Габби Гиффордс, которая в 2011 году была тяжело ранено в голову в супермаркете своего родного штата Аризона. В 2020 году губернатор Мичигана Гретхен Уитмер пережила попытку похищения. В 2024 году на Дональда Трампа, тогда кандидата в президенты было совершено два покушения. Уже в 2025 году был подожжен дом губернатора Пенсильвании, демократа Джоша Шапиро. Однако никогда до этого ни один из американских законодателей не был застрелен ночью в своем доме, во сне.