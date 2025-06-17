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Турция была предупреждена об атаке Израиля

о главном
Аскер Манафов, собкор
05:42 1058

Соединённые Штаты заранее предупредили Турцию о предстоящем израильском нападении на Иран — шаг, который, по мнению аналитиков, мог предотвратить дальнейшее обострение в отношениях между Анкарой и Иерусалимом.

Об этом сообщает издание Middle East Eye со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Также стало известно, что Катар получил аналогичное предупреждение от США. Эти страны, как предполагается, выступают в роли посредников и каналов связи в условиях стремительно развивающегося конфликта.

Трамп уведомил Эрдогана и Катар. А как же Великобританию?

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган резко осудил израильские авиаудары, заявив:

«Израиль вывел свою стратегию кровопролития и нестабильности на новый, опасный уровень. Удары по нашему соседу Ирану — это откровенная провокация и грубое нарушение международного права».

Он также добавил, что атаки происходят на фоне обострения ядерных переговоров и усиливающегося международного давления на действия Израиля в секторе Газа: «Безрассудное и незаконное поведение Нетаньяху втягивает весь регион — и мир — в катастрофу. Международное сообщество обязано остановить израильскую агрессию, которая угрожает региональной и глобальной стабильности».

В отличие от Турции и Катара, Великобритания, как пишет The Times of London, не получила предварительного уведомления о масштабной атаке. Это произошло на фоне напряжённости в отношениях после введения Лондоном санкций против министров Бецалеля Смотрича и Итамара Бен-Гвира. Анонимный источник в британском правительстве заявил: «Израиль сделал собственные выводы и, очевидно, больше не считает нас союзником, которому можно доверять».

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выступил с призывом к сдержанности: «Сведения об ударах вызывают серьёзную обеспокоенность. Мы призываем все стороны отступить от грани. Эскалация никому не нужна — восстановление стабильности на Ближнем Востоке должно стать приоритетом. Сейчас время для дипломатии».

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