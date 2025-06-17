Турция была предупреждена об атаке Израиля

Соединённые Штаты заранее предупредили Турцию о предстоящем израильском нападении на Иран — шаг, который, по мнению аналитиков, мог предотвратить дальнейшее обострение в отношениях между Анкарой и Иерусалимом.

Об этом сообщает издание Middle East Eye со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Также стало известно, что Катар получил аналогичное предупреждение от США. Эти страны, как предполагается, выступают в роли посредников и каналов связи в условиях стремительно развивающегося конфликта.