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Трамп призвал всех «немедленно эвакуироваться из Тегерана»
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Трамп призвал всех «немедленно эвакуироваться из Тегерана»

А если Иран все-таки закроет Ормузский пролив?

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Ирина Вишнякова, автор haqqin.az
05:55 595

Нынешняя эскалация между Израилем и Ираном вновь усиливает вероятность того, что Исламская Республика предпримет решительный шаг по закрытию Ормузского пролива — стратегической артерии, через которую проходит около 20 процентов мировых поставок нефти и около трети сжиженного газа. Такой шаг Ирана может основательно встряхнуть мировую энергетическую экономику и втянуть США и страны Запада в прямое вмешательство.

13 июня Тегеран через свое официальное информационное агентство IRNA пригрозил, что если продолжатся израильские атаки на его ядерные и военные объекты, он рассмотрит «болезненные шаги», включая закрытие пролива и нападение на американские интересы в Персидском заливе.

На линии огня оказались суннитские монархии региона, для которых закрытие Ормузского пролива представляет реальную угрозу всей структуре их экономики, зависящей от экспорта нефти

А уже 14 июня Эсмаил Ходари, член Комитета национальной безопасности Ирана, сообщил агентству IRNA, что Иран серьезно рассматривает возможность закрытия пролива — шаг, который не только представляет собой «рычаг давления», но и может спровоцировать конфликт с США и Западом.

Аналогичным образом, представитель МИД Ирана Нассиус Хоссейни подчеркнул, что закрытие Ормузского пролива является «существующим вариантом», но не первым выбором Тегерана, и что этот шаг будет зависеть от того, в какой степени США и западные страны продолжат свое участие в наступательных операциях Израиля.

В ответ Госдепартамент США дал ясно понять, что любая попытка Ирана закрыть Ормузский пролив или нанести ущерб гражданскому и военному судоходству в регионе, будет рассматриваться Вашингтоном, как пересечение Тегераном «красной линии». В подтверждение вооруженные силы США в зоне Персидского залива повысили уровень боеготовности, а в воды Омана был направлен еще один американский авианосец.

Вооруженные силы США в зоне Персидского залива повысили уровень боеготовности

Члены команды Трампа также встретились с представителями Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов для координации действий. Источники в американской разведке предполагают, что Иран, дабы избежать прямой конфронтации с американцами, может действовать через своих доверенных лиц в Йемене и Ираке. При этом американцы подчеркивают свободу судоходства в проливах Персидского залива, как ключевой инструмент для поддержания глобальной стабильности и мировой экономики. Те же источники говорят, что позиция Вашингтона в этом вопроса ясна: любая попытка нарушить движение грузов через Ормузский пролив приведет к немедленному военному ответу.

Источники в сфере безопасности США говорят, что Израиль рассматривает угрозу закрытия Ормузского пролива, как шаг, направленный на сдерживание его атакующего потенциала, который на самом деле лишен практического смысла. Ибо по словам высокопоставленных политических источников в Вашингтоне, «Израиль все равно не остановится, пока не добьется полного демонтажа иранского ядерного проекта — даже ценой региональной эскалации».

Как следствие, на линии огня оказались суннитские монархии региона, для которых закрытие Ормузского пролива представляет реальную угрозу всей структуре их экономики, зависящей от экспорта нефти.

Члены команды Трампа также встретились с представителями Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов для координации действий

Доктор Мохаммед Аль-Арими, возглавляющий Союз журналистов Омана, заявил в интервью катарскому новостному сайту Al-Khaliq Online, что такая ситуация приведет к «социальным потрясениям, снижению инвестиций и сильному давлению на государственные институты по защите энергетической и водной инфраструктуры».

Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Катар, являющиеся самыми влиятельными государствами Персидского залива, с возмущением отреагировали на иранские угрозы, подчеркнув необходимость предотвратить региональную эскалацию. В то же время, по мнению экспертов, способность Эр-Риада, Абу-Даби и Дохи влиять на политику Ирана весьма ограничена и во многом нейтрализуется тем влиянием, которым Иран пользуется в Йемене и Ираке.

По оценкам высокопоставленных сотрудников американских спецслужб, Иран не будет спешить с закрытием Ормузского пролива, поскольку это чревато не только прямой конфронтацией с США, но и осложнением отношений Ирана с Китаем и Индией — основными потребителями энергии. Несмотря на экстремистскую идеологию, режим аятолл строго блюдет свои экзистенциальные интересы и не станет «стрелять себе в ногу».

Цены на нефть снова побьют рекорды

В то же время Иран может выбрать такие стратегические альтернативы, как скрытые нападения на торговые суда, использование своих аванпостов для атак в Персидском заливе или блокирование более мелких судоходных путей, чтобы оказать давление, не достигая полного закрытия пролива, что привело бы к тотальной эскалации.

По мнению экспертов, закрытие Ормузского пролива может поднять цену на нефть до 150 долларов за баррель, усугубить глобальный инфляционный кризис и спровоцировать экономическую цепную реакцию.

Резюмируя, можно утверждать, что главная ось эскалации напряженности на Ближнем Востоке проходит сегодня между тремя столицами - Вашингтоном, Иерусалимом и Тегераном. Пока Израиль стремится уничтожить ядерную программу режима аятолл, а Иран наносит по «сионистскому режиму» массированные удары баллистическими ракетами, США балансируют между поддержкой своего союзника и предотвращением глобальной эскалации.

Государства Персидского залива явно заинтересованы в сохранении стабильности, но их способность оказывать практическое влияние на ирано-израильский конфликт весьма ограничена, что ставит Ближний Восток на грань необратимых событий.

В итоге вопрос не только в том, закроет ли Иран Ормузский пролив. Куда важнее понять, во что обойдется миру попытка Тегерана сделать это?

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