USD 1.7000
EUR 1.9592
RUB 2.1249
Подписаться на уведомления
Трамп призвал всех «немедленно эвакуироваться из Тегерана»
Новость дня
Трамп призвал всех «немедленно эвакуироваться из Тегерана»

Ставка на жестокого Пакпура

о главном
Айдын Керимов, автор haqqin.az
06:15 481

Назначение Мохаммада Пакпура новым командующим Корпуса стражей исламской революции (КСИР) — элитного военного формирования Ирана, выполняющего как внешнеполитические, так и внутренние силовые функции, последовало после гибели его предшественника, Хоссейна Салами.

Пакпур — ветеран иранской военной системы. С 2009 года он возглавлял сухопутные войска КСИР, а до этого занимал ключевые позиции в оперативном управлении: был начальником штаба 31-й бригады «Ашура» и заместителем начальника оперативного отдела КСИР. Его военная карьера началась во время ирано-иракской войны 1980-х годов, где он принимал непосредственное участие в боевых действиях.

Назначение Пакпура на высший пост в КСИР рассматривается, как сигнал к усилению жесткой линии внутри режима

Помимо военного опыта, Пакпур имеет академическое образование: он защитил в Тегеранском университете докторскую диссертацию по политической географии.

На посту командующего сухопутными силами КСИР Пакпур зарекомендовал себя как жесткий силовик. В ноябре 2019 года под его командованием части КСИР сыграли центральную роль в подавлении массовых протестов, вызванных резким ростом цен на топливо. По разным оценкам, тогда были убиты сотни протестующих, что вызвало волну международной критики.

Также Пакпур курировал участие иранских сил в гражданской войне в Сирии на стороне режима Башара Асада. Подразделения КСИР, включая элитные формирования «Аль-Кудс», оказывали значительное влияние на ход конфликта, поддерживая Дамаск в борьбе с повстанцами и исламистскими группировками.

Пакпур курировал участие иранских сил в гражданской войне в Сирии на стороне режима Башара Асада

В июне 2019 года Министерство финансов США включило Пакпура в санкционный список за участие в нарушениях прав человека и поддержке терроризма. Все его активы в юрисдикции США были заморожены, а американским гражданам и компаниям запрещено иметь с ним какие-либо деловые отношения. Подобные санкции были введены также в Великобритании, Канаде, Австралии и Японии.

Назначение Пакпура на высший пост в КСИР рассматривается, как сигнал к усилению жесткой линии внутри режима. Его репутация безжалостного и лояльного офицера, имеющего опыт подавления волнений и управления экспедиционными операциями, указывает на возможную милитаризацию и ужесточение реакции на внутренние и внешние вызовы, с которыми сегодня сталкивается Исламская Республика.

А если Иран все-таки закроет Ормузский пролив?
А если Иран все-таки закроет Ормузский пролив? горячая тема
05:55 597
Иран запустил ракеты. Израиль перехватил
Иран запустил ракеты. Израиль перехватил все еще актуально
02:14 35406
Турция была предупреждена об атаке Израиля
Турция была предупреждена об атаке Израиля о главном
05:42 1060
Нетаньяху назвал цели Израиля в войне против Ирана
Нетаньяху назвал цели Израиля в войне против Ирана все еще актуально
16 июня 2025, 22:55 7425
Трамп вместо Медведева
Трамп вместо Медведева горячая тема
04:43 1530
Иран пошел на Израиль гиперзвуковыми ракетами. Что дальше?
Иран пошел на Израиль гиперзвуковыми ракетами. Что дальше? о развитии ситуации
16 июня 2025, 21:00 7542
Кто убивает сенаторов?
Кто убивает сенаторов? наша корреспонденция
05:09 993
«Серый кардинал» выжил? Израиль не подтверждает
«Серый кардинал» выжил? Израиль не подтверждает все о главном
16 июня 2025, 17:04 6907
Джейхун Байрамов отказал, и Израиль придумал чудо-истребитель
Джейхун Байрамов отказал, и Израиль придумал чудо-истребитель
16 июня 2025, 16:07 7389
Иран разбомбили. А как свергнуть власть?
Иран разбомбили. А как свергнуть власть? главный вопрос; все еще актуально
16 июня 2025, 15:26 6101
Лучший боец UFC Ислам Махачев: «Баку уже давно заслуживает проводить номерные турниры UFC»
Лучший боец UFC Ислам Махачев: «Баку уже давно заслуживает проводить номерные турниры UFC» Эксклюзивно для haqqin.az в Будапеште
04:28 587

ЭТО ВАЖНО

А если Иран все-таки закроет Ормузский пролив?
А если Иран все-таки закроет Ормузский пролив? горячая тема
05:55 597
Иран запустил ракеты. Израиль перехватил
Иран запустил ракеты. Израиль перехватил все еще актуально
02:14 35406
Турция была предупреждена об атаке Израиля
Турция была предупреждена об атаке Израиля о главном
05:42 1060
Нетаньяху назвал цели Израиля в войне против Ирана
Нетаньяху назвал цели Израиля в войне против Ирана все еще актуально
16 июня 2025, 22:55 7425
Трамп вместо Медведева
Трамп вместо Медведева горячая тема
04:43 1530
Иран пошел на Израиль гиперзвуковыми ракетами. Что дальше?
Иран пошел на Израиль гиперзвуковыми ракетами. Что дальше? о развитии ситуации
16 июня 2025, 21:00 7542
Кто убивает сенаторов?
Кто убивает сенаторов? наша корреспонденция
05:09 993
«Серый кардинал» выжил? Израиль не подтверждает
«Серый кардинал» выжил? Израиль не подтверждает все о главном
16 июня 2025, 17:04 6907
Джейхун Байрамов отказал, и Израиль придумал чудо-истребитель
Джейхун Байрамов отказал, и Израиль придумал чудо-истребитель
16 июня 2025, 16:07 7389
Иран разбомбили. А как свергнуть власть?
Иран разбомбили. А как свергнуть власть? главный вопрос; все еще актуально
16 июня 2025, 15:26 6101
Лучший боец UFC Ислам Махачев: «Баку уже давно заслуживает проводить номерные турниры UFC»
Лучший боец UFC Ислам Махачев: «Баку уже давно заслуживает проводить номерные турниры UFC» Эксклюзивно для haqqin.az в Будапеште
04:28 587
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться