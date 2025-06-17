Ставка на жестокого Пакпура

Назначение Мохаммада Пакпура новым командующим Корпуса стражей исламской революции (КСИР) — элитного военного формирования Ирана, выполняющего как внешнеполитические, так и внутренние силовые функции, последовало после гибели его предшественника, Хоссейна Салами. Пакпур — ветеран иранской военной системы. С 2009 года он возглавлял сухопутные войска КСИР, а до этого занимал ключевые позиции в оперативном управлении: был начальником штаба 31-й бригады «Ашура» и заместителем начальника оперативного отдела КСИР. Его военная карьера началась во время ирано-иракской войны 1980-х годов, где он принимал непосредственное участие в боевых действиях.

Помимо военного опыта, Пакпур имеет академическое образование: он защитил в Тегеранском университете докторскую диссертацию по политической географии. На посту командующего сухопутными силами КСИР Пакпур зарекомендовал себя как жесткий силовик. В ноябре 2019 года под его командованием части КСИР сыграли центральную роль в подавлении массовых протестов, вызванных резким ростом цен на топливо. По разным оценкам, тогда были убиты сотни протестующих, что вызвало волну международной критики. Также Пакпур курировал участие иранских сил в гражданской войне в Сирии на стороне режима Башара Асада. Подразделения КСИР, включая элитные формирования «Аль-Кудс», оказывали значительное влияние на ход конфликта, поддерживая Дамаск в борьбе с повстанцами и исламистскими группировками.