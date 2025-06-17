Иран просит… и готов

Согласно публикации, Тегеран сообщил арабским дипломатам, что готов вернуться за стол переговоров, если США воздержатся от участия в израильской атаке. Иранцы также направили в Израиль послания с призывом соблюдать определённые ограничения в ходе обмена ударами, чтобы избежать выхода конфликта из-под контроля.

Иран передал через арабских посредников срочные послания Соединённым Штатам и Израилю, выразив заинтересованность в немедленном прекращении обмена ударами и возобновлении ядерных переговоров . Об этом накануне, в понедельник, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в США и Европе.

В то же время высокопоставленный иранский дипломат в интервью оппозиционному изданию IranWire заявил, что Иран готов пойти на серьёзные уступки — вплоть до отказа от своих возможностей по обогащению урана — ради достижения соглашения с США и сохранения исламского режима.

«Нам нужно решение, которое позволит сохранить честь, - подчеркнул он. - Главный приоритет Верховного лидера и правительства — это выживание. Продолжающийся цикл атак между Ираном и Израилем ослабляет армию, силы безопасности, экономику, моральный дух и в конечном итоге — власть. Армия и КСИР рискуют потерять контроль над ситуацией. Что будет дальше — никто не знает. Мы не хотим повторять судьбу Саддама Хусейна. Мы готовы к переговорам».

По информации Wall Street Journal, арабские источники, контактировавшие с иранскими представителями, утверждают: Тегеран рассчитывает, что Израиль не сможет позволить себе длительную войну на истощение и в итоге будет вынужден искать дипломатическое решение. Иранцы убеждены, что у Израиля отсутствует чёткая стратегия выхода из конфликта и что без активной помощи США он не сможет нанести серьёзный ущерб таким целям, как подземный объект по обогащению урана в Фордо.

«Иранцы понимают, что США оказывают Израилю поддержку в вопросах обороны и логистики, — заявил арабский источник американской газете. - Но они хотят чётких гарантий, что США не присоединятся к прямым атакам».

В то же время Тегеран предупредил арабских посредников: если станет ясно, что возобновление переговоров с США невозможно, Иран может ускорить развитие своей ядерной программы и расширить масштабы конфликта.

Арабские дипломаты сообщили WSJ, что пока не видят признаков готовности Ирана идти на новые уступки. Вопрос обогащения урана остаётся ключевым камнем преткновения: обе стороны обозначили его как "красную линию", отступать от которой не намерены.