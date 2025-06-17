Израиль готовит «сюрпризы» для Ирана

Израиль подготовил против Ирана новую операцию, на фоне которой массовый подрыв пейджеров участников радикальной организации «Хезболла» в Ливане в 2024 году покажется «почти простым». Об этом американскому телеканалу Merit Street заявил посол Израиля в США Йехиэль Лейтер.

«Мы подготовили несколько сюрпризов. Когда пыль уляжется, в четверг, в пятницу вы увидите несколько сюрпризов, на фоне которых операция с пейджерами покажется почти простой», - сказал Лейтер.

17 и 18 сентября 2024 года в разных районах Ливана произошли многочисленные взрывы устройств связи, главным образом пейджеров и раций. По данным властей республики, погибли 37 человек, более 3 тыс. получили ранения. «Хезболла» возложило ответственность за организацию взрывов на Израиль. Позднее представители руководства Израиля подтверждали, что операция была организована спецслужбами страны.