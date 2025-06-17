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Израиль готовит «сюрпризы» для Ирана

обновлено 11:56; видео
11:56 4149

Израиль подготовил против Ирана новую операцию, на фоне которой массовый подрыв пейджеров участников радикальной организации «Хезболла» в Ливане в 2024 году покажется «почти простым». Об этом американскому телеканалу Merit Street заявил посол Израиля в США Йехиэль Лейтер.

«Мы подготовили несколько сюрпризов. Когда пыль уляжется, в четверг, в пятницу вы увидите несколько сюрпризов, на фоне которых операция с пейджерами покажется почти простой», - сказал Лейтер.

17 и 18 сентября 2024 года в разных районах Ливана произошли многочисленные взрывы устройств связи, главным образом пейджеров и раций. По данным властей республики, погибли 37 человек, более 3 тыс. получили ранения. «Хезболла» возложило ответственность за организацию взрывов на Израиль. Позднее представители руководства Израиля подтверждали, что операция была организована спецслужбами страны.

*** 11:20 

В Тебризе на северо-западе Ирана прогремел взрыв, после которого в городе был замечен густой дым, сообщает агентство Mehr. По данным агентства, взрыв прозвучал в 8:45 утра. В городе работали системы противовоздушной обороны.

*** 10:16 

ЦАХАЛ заявил о ликвидации минувшей ночью начальника Генштаба иранских вооруженных сил Али Шадмани. Он был назначен на должность несколько дней назад, после ликвидации предыдущего начальника Генштаба Али Рашида.

*** 10:05 

ВВС Израиля ночью нанесли несколько масштабных ударов по иранским военным объектам на западе Ирана. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По ее информации, «в ходе ударов были атакованы десятки пусковых установок и складов для ракет класса земля - земля». «Кроме того, на западе Ирана были нанесены удары по пусковым установкам зенитных ракет и местам хранения беспилотных летательных аппаратов», - добавили в пресс-службе.

Отмечается, что в городе Тебризе на северо-западе Ирана было зафиксировано два взрыва. Также сообщается о взрывах в Тегеране.

Власти провинции Исфахан сообщили, что над городом Кашан в Иране сбит израильский БПЛА, нацеленный на ядерный объект в Натанзе.

Агентство Mehr сообщает, что три человека стали жертвами израильской атаки на штаб-квартиру телерадиокомпании Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB). Ранее 16 июня Израиль атаковал штаб-квартиру IRIB в Тегеране. В результате обстрела в здании начался пожар. Вещание было ненадолго приостановлено. Ряд сотрудников получили ранения.

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