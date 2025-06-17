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Трамп призвал всех «немедленно эвакуироваться из Тегерана»
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Трамп призвал всех «немедленно эвакуироваться из Тегерана»

Иран атаковал Тель-Авив и Хайфу новыми ракетами и сотнями беспилотников

видео; обновлено 12:05
12:05 4422

Иран атаковал Тель-Авив, Хайфу и другие военные объекты Израиля «новым оружием» и с использованием «сотен БПЛА» — командующий сухопутными войсками Ирана Киюмарс Хейдари.

В то же время в КСИР заявили о начале «еще более масштабной и разрушительной» ракетной атаки на Израиль.

Израильские СМИ публикуют видео и фото обломков иранских ракет.

*** 11:46 

Тегеран в предстоящие часы начнет атаки на Израиль с использованием нового оружия. Об этом заявил командующий сухопутными силами армии ВС Ирана Каюмарс Хейдари.

«Массированные атаки БПЛА с применением нового и передового вооружения уже начались, в ближайшие часы они будут только усиливаться», - сказал он, его слова приводит гостелерадиокомпания Ирана IRIB.

*** 11:28

Здание «Моссада» в Герцлии подверглось ракетному обстрелу.

Армия Ирана заявила, что уничтожила «стратегические позиции» Израиля в Тель-Авиве и Хайфе в ходе последних атак, передает иранское госТВ

*** 10:52 

Несколько ракет, выпущенных из Ирана, поразили Тель-Авив.

В результате удара Ирана по автобусной остановке в городе пострадали пять человек.

Ночью Иран нанёс удар крылатыми ракетами по израильской авиабазе Неватим и пустыне Негев, где находятся военные и исследовательские базы.

До этого Иран использовал баллистические ракеты — они долетали быстро, но пуск удавалось обнаружить. Крылатые ракеты засекли лишь у самой израильской границы.

*** 10:13

Около 08:45 по местному времени в пожарно-спасательную службу округа Дан поступило множество звонков о падении ракеты и возгорании в районе Гуш-Дан, в центре Израиля. Пожарные расчёты выехали на место происшествия. Подробности пока не разглашаются.

Параллельно пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о запуске ракет с территории Ирана по Государству Израиль. По словам военных, системы противоракетной обороны работают над перехватом угроз. Жителям было предписано немедленно укрыться в защищенных помещениях и оставаться там до получения дополнительных указаний.

По информации израильской полиции, некоторое время назад в районе Тель-Авива зафиксировано падение фрагмента ракеты. На данный момент сообщений о жертвах не поступало, однако зафиксирован материальный ущерб.

Пресс-секретарь службы скорой помощи МАДА сообщил, что после срабатывания сирен тревоги медицинские группы отправились на проверку сообщений с мест происшествий. Обновлённая информация будет предоставлена при необходимости.

В результате последнего обстрела, по предварительным данным, было осуществлено 30–40 запусков ракет, большая часть которых была направлена в сторону центра страны.

В утренние часы также зафиксирована массовая рассылка СМС от неизвестного источника, подписанного как Attention. Сообщение на иврите содержало пугающий текст: «Предупреждение: скоро перед вами откроются врата ада». Израильские власти расценили это как часть психологической кибератаки, направленной против гражданского населения.

Власти призывают соблюдать спокойствие и следовать инструкциям Командования тыла.

Иран атаковал Тель-Авив и Хайфу новыми ракетами и сотнями беспилотников
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Иран атаковал Тель-Авив и Хайфу новыми ракетами и сотнями беспилотников
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