Трамп досрочно покинул саммит G7

Президент США Дональд Трамп заявил, что его французский коллега Эммануэль Макрон ошибся, сказав, что американский лидер покинул саммит Группы семи в Канаде из-за работы над прекращением огня на Ближнем Востоке.

«Президент Эммануэль Макрон, стремясь к публичности, ошибочно заявил, что я покинул саммит Группы семи в Канаде, чтобы вернуться в Вашингтон для работы над «прекращением огня» между Израилем и Ираном. Неверно! Он понятия не имеет, почему я еду в Вашингтон, но это никак не связано с прекращением огня. Это нечто гораздо большее. Специально или нет, но Эммануэль постоянно понимает все неверно. Следите за новостями!» - написал Трамп в Truth Social.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в своем Х сообщила, что президент США Дональд Трамп досрочно покинет саммит G7 в Канаде.