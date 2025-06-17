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В Минздраве отметили профессиональный праздник

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В соответствии с распоряжением общенационального лидера Гейдара Алиева от 4 июня 2001 года ежегодно 17 июня отмечается в Азербайджане как профессиональный праздник медицинских работников.

В связи с профессиональным праздником медицинских работников министр здравоохранения Теймур Мусаев, руководители аппарата и подведомственных учреждений Минздрава посетили Аллею почетного захоронения и возложили цветы к могиле Гейдара Алиева.

Также были возложены цветы на могилы ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой, общественного деятеля, организатора здравоохранения Азиза Алиева и известного ученого Тамерлана Алиева.

Коллектив Министерства здравоохранения также посетил Аллею шехидов, где почтил память героических сынов родины, отдавших жизни за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

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