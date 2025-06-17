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Трамп призвал всех «немедленно эвакуироваться из Тегерана»

Польша подняла истребители из-за действий России

10:29 971

Вооруженные силы Польши и страны-союзники утром 17 июня подняли в воздух дежурные пары истребителей, сообщило оперативное командование страны.

Ведомство заявляет, что меры приняты в связи с активностью российской авиации в Украине. Польша также привела в высшую степень готовности наземные средства ПВО и радиолокационной разведки.

«Принимаемые меры направлены на обеспечение безопасности в районах, примыкающих к зонам риска, — сказано в пресс-релизе в соцсети X. — Силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию».

Польша неоднократно поднимала в воздух самолеты из-за активности дальней авиации России. В предыдущий раз это произошло неделю назад, 9 июня. В мае польское Минобороны заявило о перехвате российского Су-24 над Балтийским морем. Пространство над акваторией регулярно патрулируют польские ВВС.

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