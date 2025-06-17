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Трамп призвал всех «немедленно эвакуироваться из Тегерана»
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Трамп призвал всех «немедленно эвакуироваться из Тегерана»

Шеф Пентагона: США перебрасывают силы на Ближний Восток

10:37 907

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Пентагон направит дополнительные силы на Ближний Восток. Такое решение принято в минувшие выходные.

«Я отдал распоряжение о развертывании дополнительных сил и средств в зоне ответственности Центрального командования Соединенных Штатов», — написал Хегсет в соцсети X.

По его словам, дополнительные войска будут переброшены с целью защиты вооруженных сил США. Это должно укрепить оборонительную позицию в регионе, считает глава Пентагона.

Ранее Хегсет заявлял, что США «сохраняют бдительность», но при этом по-прежнему настаивают на заключении ядерной сделки с Ираном. CNN писало, что глава Белого дома Дональд Трамп намерен как можно скорее встретиться с официальными лицами Ирана для обсуждения деталей соглашения.

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