Шеф Пентагона: США перебрасывают силы на Ближний Восток

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Пентагон направит дополнительные силы на Ближний Восток. Такое решение принято в минувшие выходные.

«Я отдал распоряжение о развертывании дополнительных сил и средств в зоне ответственности Центрального командования Соединенных Штатов», — написал Хегсет в соцсети X.

По его словам, дополнительные войска будут переброшены с целью защиты вооруженных сил США. Это должно укрепить оборонительную позицию в регионе, считает глава Пентагона.

Ранее Хегсет заявлял, что США «сохраняют бдительность», но при этом по-прежнему настаивают на заключении ядерной сделки с Ираном. CNN писало, что глава Белого дома Дональд Трамп намерен как можно скорее встретиться с официальными лицами Ирана для обсуждения деталей соглашения.