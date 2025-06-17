В Киеве растет число жертв: погиб гражданин США

Сейчас известно о 15 погибших в результате российской атаки, среди них гражданин США. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram. По его словам, среди погибших гражданин США. Пострадали 75 человек, 60 из них в Киеве. Мэр Киева Виталий Кличко рассказал подробнее о смерти гражданина США. «Во время атаки на Киев в Соломенском районе в доме, напротив того, где медики оказывали помощь пострадавшим, умер 62-летний гражданин США. Медики констатировали клиническую смерть - биологическую смерть», - отмечает он. В ночь на 17 июня 2025 года Россия атаковала Украину 47 ракетами, из которых 25 уничтожены: 1 из 2 аэробаллистических ракет Х-47М2 «Кинжал», 15 из 16 крылатых ракет Х-101, 1 из 9 управляемых ракет Х-59/69, 1 противорадиолокационная ракета Х-31П; данные по 4 крылатым ракетам «Калибр» не уточнены. Также запущено 440 БПЛА Shahed и имитаторов, из них 239 сбиты, 163 локационно потеряны. Основной удар пришелся на Киев: зафиксированы попадания в 10 локациях, обломки упали в 34 местах. pic.twitter.com/wxOGFECH9S — Newsfeed (@Newsfeed883920) June 17, 2025

*** 10:34 В ночь на 17 июня 2025 года российские войска нанесли мощный комбинированный удар по Киеву, использовав 175 ударных беспилотников, включая «Шахеды», и 14 ракет, среди которых две баллистические. Атака привела к значительным разрушениям и жертвам в столице Украины. По данным властей, в результате ударов погибли 14 человек, десятки получили ранения. pic.twitter.com/BnR6FcVjsG — Newsfeed (@Newsfeed883920) June 17, 2025

Удары начались ночью, когда в Киеве была объявлена воздушная тревога. Около 03:09 первые взрывы прогремели в городе, а атака беспилотников продолжалась более 11 часов, до 05:45 утра. Ракетные удары длились 43 минуты. ПВО активно работала, сбивая дроны и ракеты, однако обломки сбитых целей вызвали пожары и разрушения в нескольких районах столицы. В Соломенском районе зафиксировано одно из самых серьезных последствий: прямое попадание в жилой дом привело к полному разрушению целого подъезда. Спасатели продолжают разбирать завалы, извлекая людей из-под обломков и горящих квартир. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в этом районе пострадали жилые многоэтажки, а спасательные работы продолжаются. На Нивках также зафиксирован прилет в жилой дом, информация о пострадавших уточняется. В районе Позняков был нанесен целенаправленный удар по жилому дому, что привело к значительным разрушениям. В Днепровском районе обломки сбитого дрона застряли в стене жилого здания, а в Оболонском районе обломки упали на автомобиль. pic.twitter.com/Ksvd0b85nY — Newsfeed (@Newsfeed883920) June 17, 2025

Пожары вспыхнули в нескольких районах города, включая Соломенский, где загорелись автомобили и складские помещения, а также в районе аэропорта «Жуляны». Повреждены общежитие Киевского авиационного института, детский сад и придомовые территории. По всему городу на дорогах валяются обломки сбитых дронов и ракет, что затрудняет передвижение. Местами в Киеве зафиксированы отключения электроэнергии. К утру 17 июня в Киев подлетели новые группы «Шахедов» — до 10 дронов, что усилило напряжение в столице. Спасательные службы и медики работают на местах, оказывая помощь пострадавшим. По предварительным данным, число раненых достигает 55 человек, однако эта цифра может увеличиться по мере разбора завалов. Атака стала одной из самых разрушительных за последние месяцы, демонстрируя продолжающуюся эскалацию ударов по гражданской инфраструктуре Украины. Власти Киева призывают жителей оставаться в укрытиях и соблюдать меры безопасности. pic.twitter.com/eQwoa2vWED — Newsfeed (@Newsfeed883920) June 17, 2025