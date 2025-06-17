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Трамп призвал всех «немедленно эвакуироваться из Тегерана»
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Трамп призвал всех «немедленно эвакуироваться из Тегерана»

В Киеве растет число жертв: погиб гражданин США

фото; видео; обновлено 11:41
11:41 2963

Сейчас известно о 15 погибших в результате российской атаки, среди них гражданин США. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

По его словам, среди погибших гражданин США. Пострадали 75 человек, 60 из них в Киеве.

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал подробнее о смерти гражданина США. «Во время атаки на Киев в Соломенском районе в доме, напротив того, где медики оказывали помощь пострадавшим, умер 62-летний гражданин США. Медики констатировали клиническую смерть - биологическую смерть», - отмечает он.

В ночь на 17 июня 2025 года Россия атаковала Украину 47 ракетами, из которых 25 уничтожены: 1 из 2 аэробаллистических ракет Х-47М2 «Кинжал», 15 из 16 крылатых ракет Х-101, 1 из 9 управляемых ракет Х-59/69, 1 противорадиолокационная ракета Х-31П; данные по 4 крылатым ракетам «Калибр» не уточнены. Также запущено 440 БПЛА Shahed и имитаторов, из них 239 сбиты, 163 локационно потеряны. Основной удар пришелся на Киев: зафиксированы попадания в 10 локациях, обломки упали в 34 местах.

*** 10:34 

В ночь на 17 июня 2025 года российские войска нанесли мощный комбинированный удар по Киеву, использовав 175 ударных беспилотников, включая «Шахеды», и 14 ракет, среди которых две баллистические. Атака привела к значительным разрушениям и жертвам в столице Украины. По данным властей, в результате ударов погибли 14 человек, десятки получили ранения.

Удары начались ночью, когда в Киеве была объявлена воздушная тревога. Около 03:09 первые взрывы прогремели в городе, а атака беспилотников продолжалась более 11 часов, до 05:45 утра. Ракетные удары длились 43 минуты. ПВО активно работала, сбивая дроны и ракеты, однако обломки сбитых целей вызвали пожары и разрушения в нескольких районах столицы.

В Соломенском районе зафиксировано одно из самых серьезных последствий: прямое попадание в жилой дом привело к полному разрушению целого подъезда. Спасатели продолжают разбирать завалы, извлекая людей из-под обломков и горящих квартир. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в этом районе пострадали жилые многоэтажки, а спасательные работы продолжаются.

На Нивках также зафиксирован прилет в жилой дом, информация о пострадавших уточняется. В районе Позняков был нанесен целенаправленный удар по жилому дому, что привело к значительным разрушениям. В Днепровском районе обломки сбитого дрона застряли в стене жилого здания, а в Оболонском районе обломки упали на автомобиль.

Пожары вспыхнули в нескольких районах города, включая Соломенский, где загорелись автомобили и складские помещения, а также в районе аэропорта «Жуляны». Повреждены общежитие Киевского авиационного института, детский сад и придомовые территории. По всему городу на дорогах валяются обломки сбитых дронов и ракет, что затрудняет передвижение. Местами в Киеве зафиксированы отключения электроэнергии.

К утру 17 июня в Киев подлетели новые группы «Шахедов» — до 10 дронов, что усилило напряжение в столице. Спасательные службы и медики работают на местах, оказывая помощь пострадавшим. По предварительным данным, число раненых достигает 55 человек, однако эта цифра может увеличиться по мере разбора завалов.

Атака стала одной из самых разрушительных за последние месяцы, демонстрируя продолжающуюся эскалацию ударов по гражданской инфраструктуре Украины. Власти Киева призывают жителей оставаться в укрытиях и соблюдать меры безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале отреагировал на удар, намекнув на благосклонность президента США Дональда Трампа к главе Кремля Владимиру Путину:

«Регулярные доклады министра внутренних дел (Игоря) Клименко и военных командующих о ситуации после массированного российского удара. Более 440 дронов и 32 ракеты. Один из самых страшных ударов по Киеву. Также в течение ночи были атакованы Одесса, Запорожье, Черниговская, Житомирская, Кировоградская, Николаевская области и Киевщина.

Сейчас в Киеве пытаются достать людей из-под завалов обычного жилого дома. Сколько их — пока неизвестно. Россияне разрушили целый подъезд. В общей сложности повреждены дома в восьми районах Киева. До сих пор продолжаются работы после удара по Одессе, спасатели работают на всех местах попаданий. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь, известно о 75 раненых. По состоянию на данный момент — 15 погибших. Мои соболезнования родным и близким.

Такие атаки — это чистой воды терроризм. И весь мир, США и Европа, наконец, должны отреагировать так, как цивилизованное общество реагирует на террористов.

Путин делает это исключительно потому, что может себе позволить продолжать войну. Он хочет продолжения войны. Плохо, когда сильные мира сего закрывают на это глаза. Мы контактируем со всеми партнёрами на всех возможных уровнях, чтобы была должная реакция. Это террористы должны чувствовать боль, а не нормальные, мирные люди».

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