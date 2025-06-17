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Шойгу встретился с Ким Чен Ыном

обновлено 11:20
11:20 1068

Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу проводит переговоры в Пхеньяне с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщили в пресс-службе аппарата СБ РФ.

«В Пхеньяне начались переговоры секретаря СБ РФ Сергея Шойгу с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном», - говорится в сообщении.

*** 10:45

Секретарь Совета безопасности (СБ) России Сергей Шойгу прилетел в Пхеньян по поручению президента России Владимира Путина.

Шойгу встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

В пресс-службе аппарата СБ РФ заявили, что Сергей Шойгу проведет переговоры с руководством КНДР в рамках договоренностей, достигнутых во время прошлого визита 4 июня. Они выполняются в соответствии с Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и Северной Кореи.

Это уже третий визит секретаря Совбеза РФ в КНДР за последние почти три месяца. 4 июня Шойгу также встретился с Ким Чен Ыном. Они обсудили в том числе военные действия в Украине и восстановление Курской области. В ходе визита 21 марта секретарь СБ РФ тоже встречался с лидером КНДР.

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