Шойгу встретился с Ким Чен Ыном

В пресс-службе аппарата СБ РФ заявили, что Сергей Шойгу проведет переговоры с руководством КНДР в рамках договоренностей, достигнутых во время прошлого визита 4 июня. Они выполняются в соответствии с Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и Северной Кореи.

Это уже третий визит секретаря Совбеза РФ в КНДР за последние почти три месяца. 4 июня Шойгу также встретился с Ким Чен Ыном. Они обсудили в том числе военные действия в Украине и восстановление Курской области. В ходе визита 21 марта секретарь СБ РФ тоже встречался с лидером КНДР.