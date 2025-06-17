Эрдоган зовет Трампа и Пезешкиана в Стамбул

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил американскому лидеру Дональду Трампу возобновить ядерные переговоры с Ираном в Стамбуле, пишет турецкая проправительственная газета Hürriyet со ссылкой на источники.
«Главная цель Турции - восстановить стол переговоров по ядерной программе. Для этого в дело вступил президент (Турции - ред.) Эрдоган. Это предложение стало главной повесткой дня переговоров Эрдогана с президентом США Дональдом Трампом и президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Когда президент Эрдоган впервые предложил Трампу: «Давайте соберем вас и Пезешкиана в Стамбуле», чтобы найти решение, Трамп ответил, что его самолет готов и он может прилететь», - пишет издание.
*** 11:51
Президент США Дональд Трамп не исключил возможность отправки вице-президента Джей Ди Вэнса или спецпосланника Стивена Уиткоффа на переговоры с Ираном по урегулированию конфликта с Израилем.
«Я мог бы», - ответил он на соответствующий вопрос журналиста телеканала CBS News Дженнифер Якобс, которая привела слова Трампа в X.
«Зависит от того, что случится, когда я вернусь», - сказал американский лидер на борту своего самолета по пути из Канады в США.
*** 11:18
Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану серьезными последствиями в случае атак на американские военные базы на Ближнем Востоке. Об этом сообщила журналист телеканала CBS News Дженнифер Якобс в X.
Она привела слова Трампа, сказанные на борту президентского самолета. Американский лидер заявил, что США «ударят очень сильно, если они (имеется в виду Иран) причинят какой-либо вред» американцам.
*** 10:52
Белый дом обсуждает с Ираном возможность встречи спецпредставителя США Стива Уиткоффа и министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи на этой неделе, сообщает Axios со ссылкой на источники. Цель переговоров — обсуждение деталей ядерной сделки и вопроса прекращения огня между Израилем и Ираном.
По мнению собеседников издания, эта встреча может стать решающей. Ее исход покажет, продолжат США применять усилия для дипломатического решения ситуации или присоединятся к войне против Ирана, говорится в публикации.
Один из источников считает, что президент США Дональд Трамп не намерен напрямую подключать Вашингтон к конфликту. Однако, по его словам, рычагом воздействия на Тегеран может стать передача израильской армии противобункерных бомб.