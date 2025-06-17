Эрдоган зовет Трампа и Пезешкиана в Стамбул

«Главная цель Турции - восстановить стол переговоров по ядерной программе. Для этого в дело вступил президент (Турции - ред.) Эрдоган. Это предложение стало главной повесткой дня переговоров Эрдогана с президентом США Дональдом Трампом и президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Когда президент Эрдоган впервые предложил Трампу: «Давайте соберем вас и Пезешкиана в Стамбуле», чтобы найти решение, Трамп ответил, что его самолет готов и он может прилететь», - пишет издание.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил американскому лидеру Дональду Трампу возобновить ядерные переговоры с Ираном в Стамбуле, пишет турецкая проправительственная газета Hürriyet со ссылкой на источники.

*** 11:51

Президент США Дональд Трамп не исключил возможность отправки вице-президента Джей Ди Вэнса или спецпосланника Стивена Уиткоффа на переговоры с Ираном по урегулированию конфликта с Израилем.

«Я мог бы», - ответил он на соответствующий вопрос журналиста телеканала CBS News Дженнифер Якобс, которая привела слова Трампа в X.

«Зависит от того, что случится, когда я вернусь», - сказал американский лидер на борту своего самолета по пути из Канады в США.