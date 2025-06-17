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Прокремлевский олигарх: «Пришло время американцам оставить нам Украину»

11:04 1769

Уже четвертый день продолжается открытый вооруженный конфликт между Израилем и Ираном, и в Москве все громче звучат опасения относительно возможных геополитических потерь. Российские элиты осознают, что нынешняя эскалация может обернуться катастрофой для Тегерана - главного союзника Москвы на Ближнем Востоке, пишет The Washington Post.

«Ситуация развивается в опасном для России направлении», - признал Константин Затулин, директор Института стран СНГ.

Конфликт начался с масштабной бомбардировки Израилем иранских ядерных объектов и ликвидации ключевых командиров. В Кремле сначала увидели в этом возможность для дипломатического маневра. Известный бизнесмен и консервативный идеолог Константин Малофеев заявил: «Только саммит между Россией и США, между Путиным и Трампом, может уберечь мир от катастрофы. Пришло время американцам оставить нам Украину».

Он также предположил, что Россия могла бы использовать свои давние связи с Ираном, чтобы вернуть Тегеран к переговорам по ядерной сделке в обмен на уступки со стороны США.

Правитель РФ Владимир Путин оперативно выступил с инициативой посредничества, проведя переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом США Дональдом Трампом.

Аналитики в Москве прогнозировали, что конфликт может уменьшить внимание Запада к войне в Украине и привести к росту цен на нефть, что потенциально выгодно России. Однако дальнейшее углубление Израиля в иранскую территорию, удары по инфраструктуре и угроза смены режима вызывают тревогу.

«Самая большая угроза заключается в том, что при любом разрешении кризиса существует риск для позиций России в регионе», - считает российский ученый, близкий к дипломатическим кругам, - «Если Нетаньяху сможет спровоцировать смену режима, новая власть вряд ли будет такой благосклонной к Москве, как нынешний иранский режим».

Он сказал: «Даже если режим выдержит атаки, начнется гонка ядерного вооружения на Ближнем Востоке, что также не в интересах России. Здесь трудно найти ситуацию, где Россия победила бы».

На фоне потери позиций в Сирии вероятное поражение Ирана станет еще большим ударом: «Иран больше, и он - наш исторический партнер и сосед», - подчеркнул эксперт.

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