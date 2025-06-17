F-16 в воздухе. Израиль нарушил воздушное пространство Турции

Некоторые израильские истребители, участвовавшие в авианалете в первую ночь атак на Иран 13 июня, нарушили воздушное пространство Турции. С таким утверждением выступила обозреватель газеты Hürriyet Ханде Фырат, ссылающаяся на собственные источники.

ВВС Турции после обнаружения израильских самолетов подняли в воздух несколько F-16. Израильским пилотам было предписано покинуть турецкое воздушное пространство, что они сразу и сделали. Данный инцидент, как отмечает обозреватель, был расценен как непреднамеренный.

Относительно вопроса об использовании ВВС Израиля воздушного пространства соседних стран Фырат отмечает, что они совершают полеты над Сирией и Ираком. Поскольку в Сирии нет ПВО, то «израильская сторона не спрашивает разрешения на полеты». Воздушное пространство Ирака в свою очередь «находится под контролем США и было открыто для Израиля».

Издание также сообщает, что в связи с обострением обстановки в регионе самолеты раннего предупреждения AWACS ВВС Турции постоянно мониторят воздушное пространство. Перехватчики ВВС республики находятся в постоянной готовности вылететь на случай экстренной ситуации.