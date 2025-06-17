Четыре возможных соперника «Сабаха» в день жеребьевки Лиги Европы

Сегодня в 17:00 по бакинскому времени в швейцарском Ньоне пройдет жеребьевка 1-го квалификационного раунда Лиги Европы.

Своего соперника узнает и обладатель Кубка Азербайджана «Сабах». В день жеребьевки УЕФА поделил команды на группы. «Сабаху», который оказался среди «несеяных» в группе 1, может достаться один из четырех следующих соперников: «Шахтер» (Украина), «Шериф» (Молдова), «Целе» (Словения) и «Спартак» (Словакия).

Жеребьевка 2-го квалификационного раунда Лиги Европы состоится завтра. Завтра же своих соперников узнают «Карабах» в Лиге чемпионов, а также «Зиря» и «Араз-Нахчыван» в Лиге конференций.