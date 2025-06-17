Нефть прибавила в цене

Цены на нефть растут утром во вторник, 17 июня, после снижения по итогам предыдущей сессии.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:10 по Баку повысилась на $0,5 (0,68%), до $73,73 за баррель. В понедельник эти контракты подешевели на $1 (1,35%), до $73,23 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились в цене к этому времени на $0,46 (0,64%), до $72,23 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов понизилась на $1,21 (1,66%), до $71,77 за баррель.

При этом цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на $1,85, или 2,38% - до $75,79.

Нефть подешевела в понедельник на сообщениях СМИ о том, что власти Ирана через арабских посредников передали в США и Израиль сообщения о желании деэскалировать ситуацию и возобновить переговоры по своей ядерной программе‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌ с Вашингтоном.