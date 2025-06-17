Африм Гаши у Ильхама Алиева

Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Азербайджана.

Во время беседы было выражено удовлетворение развитием отношений между Азербайджаном и Северной Македонией, подчеркнуто наличие большого потенциала для расширения сотрудничества.

Была затронута важность взаимных визитов на различных уровнях в укреплении отношений двух стран, в этой связи был отмечен официальный визит президента Северной Македонии в Азербайджан и проведенные плодотворные обсуждения.

Африм Гаши подчеркнул, что Северная Македония считает Азербайджан дружественной страной.

В ходе встречи были обсуждены перспективы отношений Азербайджана и Северной Македонии в политической, экономической, энергетической и других сферах, также было выражено удовлетворение расширением сотрудничества между законодательными органами двух стран.