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Африм Гаши у Ильхама Алиева

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Во вторник, 17 июня, президент Азербайджана Ильхам Алиев принял председателя Ассамблеи Республики Северная Македония Африма Гаши.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Азербайджана.

Во время беседы было выражено удовлетворение развитием отношений между Азербайджаном и Северной Македонией, подчеркнуто наличие большого потенциала для расширения сотрудничества.

Была затронута важность взаимных визитов на различных уровнях в укреплении отношений двух стран, в этой связи был отмечен официальный визит президента Северной Македонии в Азербайджан и проведенные плодотворные обсуждения.

Африм Гаши подчеркнул, что Северная Македония считает Азербайджан дружественной страной.

В ходе встречи были обсуждены перспективы отношений Азербайджана и Северной Македонии в политической, экономической, энергетической и других сферах, также было выражено удовлетворение расширением сотрудничества между законодательными органами двух стран.

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