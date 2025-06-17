Трамп требует капитуляции Ирана

«Я никоим образом не обращался к Ирану с предложением о мирных переговорах», - написал он в Truth Social.

США не обращались к Ирану с предложением провести переговоры о мире, заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

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Президент США Дональд Трамп заявил, что «не слишком настроен» вести переговоры с Ираном. По его словам, Тегерану придется полностью отказаться от возможности разрабатывать ядерное оружие для прекращения израильских атак.

По словам президента США, у него «нет желания вести переговоры с Ираном. Я не ожидаю ничего, кроме их полной капитуляции».

Президент США сказал, что Израиль не собирается снижать интенсивность своих атак на Иран. «Вы узнаете об этом в течение следующих двух дней. Вы узнаете. Пока никто не сбавил обороты», - отметил президент.

Американский лидер заявил, что ищет лучший вариант, чем прекращение огня на Ближнем Востоке, и стремится добиться настоящего «окончания конфликта». Трамп допустил, что может отправить на переговоры с иранской стороной вице-президента Джей Ди Вэнса или спецпосланника Стивена Уиткоффа.