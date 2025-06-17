Трамп требует капитуляции Ирана

США не обращались к Ирану с предложением провести переговоры о мире, заявил глава Белого дома Дональд Трамп.
«Я никоим образом не обращался к Ирану с предложением о мирных переговорах», - написал он в Truth Social.
* * * 13:11
Президент США Дональд Трамп заявил, что «не слишком настроен» вести переговоры с Ираном. По его словам, Тегерану придется полностью отказаться от возможности разрабатывать ядерное оружие для прекращения израильских атак.
По словам президента США, у него «нет желания вести переговоры с Ираном. Я не ожидаю ничего, кроме их полной капитуляции».
Президент США сказал, что Израиль не собирается снижать интенсивность своих атак на Иран. «Вы узнаете об этом в течение следующих двух дней. Вы узнаете. Пока никто не сбавил обороты», - отметил президент.
Американский лидер заявил, что ищет лучший вариант, чем прекращение огня на Ближнем Востоке, и стремится добиться настоящего «окончания конфликта». Трамп допустил, что может отправить на переговоры с иранской стороной вице-президента Джей Ди Вэнса или спецпосланника Стивена Уиткоффа.
* * * 12:36
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность передачи Израилю противобункерных бомб, которые необходимы для разрушения подземного иранского завода по обогащению урана в Фордо, сообщил Axios высокопоставленный американский источник. По его словам, предоставление бомб может стать «переломным моментом» в военной операции Израиля против Ирана, поскольку только с их помощью можно уничтожить указанный завод.
До этого иранское информагентство Fars сообщало о ракетных ударах Израиля по объекту, однако они не привели к нарушению его работы. По данным New York Times, завод находится на глубине нескольких сотен метров под горой. При этом он оснащен самыми современными центрифугами. Если объект не будет разрушен, то «уцелеет ключевая технология ядерной программы страны», отмечало издание.
В то же время Трамп «мыслит в терминах сделок и рычагов влияния», а противобункерные бомбы — это «рычаг», отметил собеседник Axios. По его словам, иранские власти дают понять, что хотят продолжить переговоры по поводу ядерной сделки.
«Но мы не знаем, доведены ли они уже до такого состояния, когда понимают, что для сохранения страны им придется сесть за стол переговоров. И если они к этому придут, какой уровень обогащения урана мы могли бы им разрешить?» — отметил источник издания. Трамп ранее выступал против того, чтобы у Тегерана сохранилась возможность обогащать уран.
* * * 12:22
Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что иранская ядерная программа будет «уничтожена задолго до» возможного вмешательства Вашингтона в конфликт между Ираном и Израилем.
Об этом сообщила журналист CBS News Дженнифер Якобс в X.
Так Трамп ответил на вопрос о том, поможет ли участие США в конфликте ликвидировать ядерные объекты Ирана.
Президент также сообщил, что американские власти работают над эвакуацией граждан США из зоны боевых действий на Ближнем Востоке. «Мы работаем над этим. Мы делаем все для этого», — заявил он журналистке CBS News Дженнифер Якобс.