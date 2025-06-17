«Военная ось» России, Китая, Ирана и КНДР не сложилась

Исследователи фиксируют рост ядерной гонки, но не видят координации военного взаимодействия между этими странами. Хотя в отчёте отмечаются поставки оружия в Россию из КНДР и Ирана, а также напряжённость между Западом и Москвой с Пекином, SIPRI считает, что заявления о формировании военной «оси» преувеличены.

Военная ось России с Китаем, Ираном и Северной Кореей пока не сложилась, говорится в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) о глобальном распространении вооружений.

В институте отмечают, что администрация президента США Дональда Трампа может подтолкнуть эти страны к сближению, деля «сферы влияния» в мире. Возможные договорённости между США, Китаем и Россией могут усилить глобальную нестабильность.

На сегодня Россия и США контролируют около 90% всего ядерного арсенала планеты. Ранее благодаря демонтажу устаревших боеголовок запасы сокращались, но теперь начинается рост. Особенно быстрыми темпами арсенал наращивает Китай, обладающий уже 600 боеголовками. С 2023 года Пекин увеличивает запасы примерно на 100 единиц в год. К 2035 году Китай может выйти на уровень 1500 боеголовок, приблизившись к текущим уровням США и России.

По состоянию на январь 2025 года в мире насчитывается около 12 241 ядерной боеголовки. Из них 9614 находятся на военных складах, примерно 3912 — на ракетах и самолётах, около 2100 — на баллистических ракетах. Россия, США и Китай держат часть арсеналов в состоянии повышенной готовности.

Если соглашение СНВ-3 не будет продлено после 2026 года, размещение ядерных боеголовок на ракетах может ускориться. «Эпоха сокращения ядерных вооружений после холодной войны завершается. Мы наблюдаем рост арсеналов, усиление риторики и отказ от контроля над вооружениями», — заявил Ханс Кристенсен из программы SIPRI по оружию массового поражения.