Русские продвигаются по Сумской области

Российские войска захватили село Кондратовка на севере Сумской области Украины, говорится в очередном отчете Института изучения войны (ISW).

«На видеозаписях, опубликованных 16 июня, видно, как украинские войска наносят удары по российским позициям на юго-западе Кондратовки (к северу от города Сумы), что указывает на то, что российские войска недавно захватили населенный пункт», - говорится в отчете, опубликованном на сайте ISW во вторник.

Эксперты ISW отмечают, что российские войска проводили наступательные действия на севере Сумской области, в том числе в районах населенных пунктов Юнаковка и Садки (к северо-востоку от города Сумы).

Сообщается, что на сумском направлении действуют элементы российского отряда «Черные волки», отряда «Смуглянка» и чеченского спецназа «Ахмат», а операторы беспилотников спецназного отряда «Анвар» (возможно, имеется в виду добровольческий отряд БАРС-25 «Анвар») наносят удары по украинским силам на севере Сумской области.