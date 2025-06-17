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Русские продвигаются по Сумской области

12:57 823

Российские войска захватили село Кондратовка на севере Сумской области Украины, говорится в очередном отчете Института изучения войны (ISW).

«На видеозаписях, опубликованных 16 июня, видно, как украинские войска наносят удары по российским позициям на юго-западе Кондратовки (к северу от города Сумы), что указывает на то, что российские войска недавно захватили населенный пункт», - говорится в отчете, опубликованном на сайте ISW во вторник.

Эксперты ISW отмечают, что российские войска проводили наступательные действия на севере Сумской области, в том числе в районах населенных пунктов Юнаковка и Садки (к северо-востоку от города Сумы).

Сообщается, что на сумском направлении действуют элементы российского отряда «Черные волки», отряда «Смуглянка» и чеченского спецназа «Ахмат», а операторы беспилотников спецназного отряда «Анвар» (возможно, имеется в виду добровольческий отряд БАРС-25 «Анвар») наносят удары по украинским силам на севере Сумской области.

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