Разведка США о ядерном оружии Ирана

По данным собеседников канала, израильские удары последних дней нанесли определенный ущерб Ирану, однако, по мнению разведчиков, они могли лишь незначительно замедлить развитие ядерной программы — максимум на несколько месяцев. Об этом заявил один из американских чиновников.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на четыре источника, знакомых с оценками американской разведки.

Иран не только не вел активной работы по созданию ядерного оружия, но и находился как минимум в трех годах от возможности его производства и доставки до цели.

Несмотря на разрушения на объекте в Натанзе, второй важный ядерный центр — Фордо — остался практически нетронутым. По словам экспертов, Израиль не способен эффективно атаковать этот объект без применения специальных боеприпасов и прямой поддержки США. «Если вы хотите действительно демонтировать эти объекты — либо США наносят удар, либо достигается соглашение», — отметил бывший спецпредставитель США по Ближнему Востоку при администрациях Трампа и Байдена Бретт МакГерк.

Американская разведка и МАГАТЭ продолжают оценивать последствия ударов. При этом в Вашингтоне опасаются, что действия Израиля могут подтолкнуть Иран к принятию политического решения о создании собственного ядерного оружия, от которого Тегеран до сих пор воздерживался.

Ранее МАГАТЭ сообщило, что Иран накопил достаточно урана, обогащённого почти до оружейного уровня, для потенциального создания девяти ядерных боеголовок. Организация назвала это «серьёзной проблемой».

Эксперты отмечают, что главная сложность для Ирана — не столько производство ядерного заряда, которое теоретически возможно в течение нескольких месяцев, сколько создание надежной системы доставки, на что потребуются годы.

«Проблема упирается в Фордо, Фордо, Фордо», — подчеркнул МакГерк в интервью CNN. По его словам, США в состоянии уничтожить этот объект, тогда как для Израиля он остаётся практически недоступным. «Если в итоге Фордо останется нетронутым, ситуация может стать даже опаснее: Иран будет больше склонен к созданию ядерного оружия, имея при этом уцелевшую инфраструктуру», — добавил он.