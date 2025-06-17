Лукашенко: Надо кормить людей, а не воевать

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что стране невыгодно втягиваться в войны, и приоритетом остается обеспечение продовольствием.

«Кто-то одуревши воюет, кому-то это выгодно. Это не наша политика! Без войн — людей нужно накормить. Спрос на продукты питания будет только возрастать. Поэтому нам обязательно нужно идти этим путём — создавать молочно-товарные комплексы», — заявил Лукашенко на совещании в Минской области, посвящённом вопросам сохранности крупного рогатого скота.

Он добавил: «Если не хотим войны, надо работать правильно. Надо получать продукцию и продавать».