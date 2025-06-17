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Роналду подарил Трампу футболку

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13:10 1104

Криштиану Роналду передал президенту США Дональду Трампу футболку сборной Португалии со своей фамилией и автографом.

Об этом сообщает пресс-служба португальской сборной.

На футболке Роналду написал: «Президенту Дональду Трампу, который выступает за мир». Сувенир был вручен Трампу главой Евросовета Антониу Коштой.

Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча», победитель Лиги чемпионов, чемпионатов Европы и Лиги наций. Он стал первым футболистом, забившим 900 голов в официальных матчах за карьеру.

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