Роналду подарил Трампу футболку

Криштиану Роналду передал президенту США Дональду Трампу футболку сборной Португалии со своей фамилией и автографом.
Об этом сообщает пресс-служба португальской сборной.
На футболке Роналду написал: «Президенту Дональду Трампу, который выступает за мир». Сувенир был вручен Трампу главой Евросовета Антониу Коштой.
Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча», победитель Лиги чемпионов, чемпионатов Европы и Лиги наций. Он стал первым футболистом, забившим 900 голов в официальных матчах за карьеру.