Центробанки предпочитают доллару золото

Центральные банки мира в последние три года стабильно закупают не менее 1 тыс. тонн золота в год, сообщает Всемирный золотой совет (WGC). Это существенно превышает средний уровень предыдущего десятилетия — 400–500 тонн в год.

В опросе WGC приняли участие представители 73 центробанков. 76% из них ожидают роста золотых резервов в течение ближайших пяти лет (год назад таких было 69%). Увеличить запасы уже в течение следующих 12 месяцев планируют 95% респондентов — это рекордный показатель, несмотря на рост цен: в апреле золото подорожало до $3,5 тыс. за унцию.

Одновременно центробанки сокращают вложения в доллар. 73% опрошенных ожидают, что доля долларовых резервов снизится в ближайшие пять лет. Год назад такой позиции придерживались 62% участников опроса.