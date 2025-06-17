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Хакеры уничтожили данные главного банка КСИР
Новость дня
Хакеры уничтожили данные главного банка КСИР

Центробанки предпочитают доллару золото

13:35 516

Центральные банки мира в последние три года стабильно закупают не менее 1 тыс. тонн золота в год, сообщает Всемирный золотой совет (WGC). Это существенно превышает средний уровень предыдущего десятилетия — 400–500 тонн в год.

Тенденция активного пополнения золотых резервов, по прогнозам, сохранится.

В опросе WGC приняли участие представители 73 центробанков. 76% из них ожидают роста золотых резервов в течение ближайших пяти лет (год назад таких было 69%). Увеличить запасы уже в течение следующих 12 месяцев планируют 95% респондентов — это рекордный показатель, несмотря на рост цен: в апреле золото подорожало до $3,5 тыс. за унцию.

Одновременно центробанки сокращают вложения в доллар. 73% опрошенных ожидают, что доля долларовых резервов снизится в ближайшие пять лет. Год назад такой позиции придерживались 62% участников опроса.

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