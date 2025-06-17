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Маск показал результат теста на наркотики

13:36 790

Илон Маск опубликовал отрицательные результаты теста на наркотики после того, как в американских СМИ появилась информация об употреблении им запрещенных веществ.

Согласно опубликованному Маском в X отчету лаборатории, исследования показали отрицательный результат по всем проверяемым позициям.

Как утверждала газета The New York Times, Маск активно употреблял наркотические вещества во время предвыборной кампании президента США Дональда Трампа. По данным источников газеты, Маск на регулярной основе принимал кетамин, экстази и галлюциногенные грибы.

Изданию неизвестно, продолжил ли он употреблять запрещенные вещества после того, как присоединился к администрации Трампа и стал курировать ведомство по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE). Маск обвинил издание в распространении ложной информации.

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