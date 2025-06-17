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Верховный суд пощадил Азизова

13:43 608

В Верховном суде Азербайджана состоялось судебное заседание по кассационной жалобе 66-летнего Алисахиба Азизова, прораба компании Pilot-16, обвиняемого в незаконном сносе жилого дома в столице.

Как сообщает haqqin.az, на заседании под председательством судьи Алескера Новрузова кассационная жалоба обвиняемого была частично удовлетворена, а решение суда нижестоящей инстанции — изменено. В соответствии со статьей 70 Уголовного кодекса наказание, назначенное Алисахибу Азизову, признано условным с испытательным сроком в два года. Его освободили в зале суда.

Алисахиб Азизов был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями и умышленном уничтожении чужого имущества. Работая прорабом Pilot-16, он без соответствующих официальных документов организовал снос дома площадью 68 квадратных метров, принадлежащего гражданке Махбубе Гулиевой, а также расположенных во дворе ванной и туалета. Снос производился с использованием тяжёлой техники. К счастью, в момент проведения работ в доме никого не было. В результате повреждены кондиционер, холодильник, телевизор и другие предметы.

Согласно заключению экспертизы, общий ущерб, нанесённый потерпевшей, составил 61 тысячу манатов. Ущерб был полностью возмещён.

Изначально Насиминский районный суд приговорил А.Азизова к четырем годам условного наказания. Однако государственный обвинитель подал апелляционный протест. Бакинский апелляционный суд изменил приговор, назначив четыре года лишения свободы. Верховный суд, рассмотрев кассационную жалобу, вновь изменил решение, заменив реальный срок на условный.

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