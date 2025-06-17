Обострение на Ближнем Востоке угрожает Украине

Конфликт между Израилем и Ираном может еще больше сократить поставки западных вооружений Украине, особенно со стороны США, пишет El País.

«Конфликт между Израилем и Ираном приносит плохие новости для Украины, — отмечает издание. — Напряжённость на Ближнем Востоке грозит ограничить поставки западного оружия для Украины, особенно со стороны Соединённых Штатов, которые считают Израиль приоритетным союзником».

Кроме того, как указывает газета, рост цен на нефть усиливает доходы России. Москва также наращивает политический вес, выступая посредником в отношениях с Ираном.