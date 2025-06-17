Непогода в Азербайджане: дожди, град и сильный ветер нанесли серьезный ущерб

В частности, в селах Гандах, Фалдарлы, Муганлы, Даглы, Юхары Чардахлар и Юхары Тала Закатальского района выпал град, который сопровождался сильным ветром. Жители этих населенных пунктов рассказали haqqin.az, что из-за крупного размера градин с деревьев посыпались плоды, сломались ветви, кровли домов были пробиты. Во многих местах полностью уничтожены посевы зерновых культур.

В последние дни на территории Азербайджана наблюдаются неблагоприятные погодные условия. Дожди, сопровождаемые сильным ветром и градом, стали причиной разрушений в ряде регионов страны.

«Градины были почти с куриное яйцо. Град шел всего две-три минуты, но за это время успел пробить шиферную крышу в нескольких местах. Серьезно пострадали ореховые деревья — те, что мы вырастили с большим трудом», — рассказал один из местных жителей, Рафик Бабаев.

В селе Муганлы повреждены кровли нескольких домов, сломаны деревья на приусадебных участках. По словам местных жителей, уничтожены фрукты, предназначенные для продажи, а также огурцы и помидоры на грядках. Ущерб, нанесенный стихией, пока не определен.

Сильный дождь и град, сопровождаемые грозой, также прошли в нескольких селах Балакенского и Гахского районов, причинив жителям ощутимый ущерб.

В Гяндже уже второй день сохраняются неблагоприятные погодные условия. Сильный ветер повалил опору уличного освещения, которая упала на металлический забор. Кроме того, ветром повалены пять крупных деревьев.

Град также выпал в ряде сел Товузского района. В селах Эсрик Джирдахан и Яныглы пострадали посевы и плодовые деревья.

В Геранбойском районе сильный ветер с корнем вырвал крупный тополь, который упал на теплицу, принадлежащую местным жителям, и перекрыл проход к участкам с ячменем, пшеницей и подсолнечником.

В Баку, в саду Филармонии, дерево упало на женщину. Она была госпитализирована с травмами левого предплечья.