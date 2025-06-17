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Министр труда встретился с победителями конкурса Yüksəliş

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14:29 578

Министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев провёл очередную встречу с победителями четвёртого конкурса Yüksəliş — Ниджатом Годжаевым и Эйюбом Феталиевым — в рамках программы наставничества.

Во время встречи обсуждались условия, созданные в министерстве для расширения практических возможностей победителей, а также проводимая работа по развитию их лидерского потенциала в соответствии с программой наставничества.

Победители конкурса отметили, что регулярно встречаются с руководством министерства и его структурных подразделений, и выразили удовлетворение созданными условиями, способствующими повышению их профессиональных знаний, практического опыта и управленческих навыков.

Также была проведена дискуссия о предстоящих мероприятиях в рамках продолжения программы, а также состоялся обмен мнениями по индивидуальным планам развития наставляемых.

Следует отметить, что Анар Алиев лично выступает наставником Ниджата Годжаева и Эйюба Феталиева — победителей четвёртого конкурса Yüksəliş.

Конкурс Yüksəliş учреждён указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 26 июля 2019 года. В рамках конкурса победители получают годовой индивидуальный план развития под руководством наставника, а также единовременную денежную премию в размере 20 тысяч манатов.

Напомним, что президент Азербайджана Ильхам Алиев 18 декабря 2024 года подписал распоряжение о проведении пятого конкурса Yüksəliş.

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