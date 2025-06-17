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В Тегеране новые взрывы, эвакуируют посольства
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В Тегеране новые взрывы, эвакуируют посольства

Путин простил таджикам крупный долг

14:36 1553

Россия и Таджикистан подписали соглашение о поэтапном списании задолженности за поставки электроэнергии, накопленной перед совместным предприятием «Сангтудинская ГЭС-1». Об этом стало известно из данных протокола, утвержденного нижней палатой парламента Таджикистана.

Общая сумма долга перед Россией эквивалентна $300 млн. Согласно документу, подписанному в конце апреля министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым и министром энергетики Таджикистана Далером Джума, задолженность будет поэтапно аннулирована до 2034 года включительно.

Фактически Россия дотирует электроэнергетику жителям Таджикистана. «Сангтудинская ГЭС-1» мощностью 670 МВт обеспечивает около 12% выработки электроэнергии в стране. Единственным покупателем производимой станцией энергии является госэнергохолдинг «Барки точик».

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