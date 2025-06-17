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Русские вывели все самолеты с ключевой авиабазы

14:40 1597

На российской авиабазе Энгельс-2 в Саратовской области, одном из главных центров стратегической авиации РФ, впервые за долгое время отсутствуют самолеты.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки Sentinel-2 от 15 июня.

Авиабаза долгое время использовалась для вылетов Ту-160 и Ту-95МС при нанесении ракетных ударов по Украине и в операциях в Сирии. Сейчас база полностью опустела.

«На снимках видны только возможные фальш-цели, а не настоящие самолеты», — отметил военный корреспондент Сергей Окунев. Россия начала использовать такие методы маскировки еще в 2023 году, рисуя контуры самолётов на бетоне, но со временем этот способ потерял эффективность.

После украинской операции «Паутина», проведённой 1 июня 2025 года по четырём российским авиабазам, Москва перебросила основную часть стратегической авиации на Дальний Восток. По данным OSINT-аналитиков AviVector, не менее семи Ту-160 отправлены в Анадырь, Елизово и Казань, 11 Ту-22М3 — на Украинку в Амурской области, а часть Ту-95МС — с авиабазы Энгельс.

Операция СБУ «Паутина» нанесла удары по базам Оленья (Мурманская область), Белая (Иркутская область), Дягилево (Рязанская область) и Иваново, целью стали стратегические бомбардировщики Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, применявшиеся для массированных ударов по Украине.

Переброска авиации на Дальний Восток осложнила логистику и снизила оперативные возможности дальней авиации РФ.

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