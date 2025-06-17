Трамп продолжает облегчать жизнь России

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Администрация президента США Дональда Трампа приостановила деятельность межведомственной рабочей группы, которая разрабатывала стратегию по оказанию давления на Россию для ускорения мирных переговоров с Украиной.

Работа группы началась весной, но уже в мае активность снизилась. По словам источников, Трамп не проявлял интереса к конфронтации с Россией, а идея усиления давления постепенно утратила актуальность.

«Дело шло на спад, потому что президент не участвовал. Вместо того чтобы делать больше, он, видимо, хотел сделать меньше», — отметил один из собеседников агентства.