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В Тегеране новые взрывы, эвакуируют посольства

Трамп продолжает облегчать жизнь России

14:47 1472

Администрация президента США Дональда Трампа приостановила деятельность межведомственной рабочей группы, которая разрабатывала стратегию по оказанию давления на Россию для ускорения мирных переговоров с Украиной.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Работа группы началась весной, но уже в мае активность снизилась. По словам источников, Трамп не проявлял интереса к конфронтации с Россией, а идея усиления давления постепенно утратила актуальность.

«Дело шло на спад, потому что президент не участвовал. Вместо того чтобы делать больше, он, видимо, хотел сделать меньше», — отметил один из собеседников агентства.

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