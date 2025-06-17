USD 1.7000
EUR 1.9654
RUB 2.1656
Подписаться на уведомления
В Тегеране новые взрывы, эвакуируют посольства
Новость дня
В Тегеране новые взрывы, эвакуируют посольства

Баку спас и китайцев

15:00 1306

Около 40 граждан Китая эвакуированы из Ирана через территорию Азербайджана. Они пересекли границу через пункт пропуска в Астаре.

После завершения всех необходимых процедур они будут отправлены автобусом в Китай.

Эвакуация россиян из Ирана также осуществляется через КПП на границе с Азербайджаном. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Баку предоставляет благоприятные условия для эвакуации, за что в Москве выразили признательность.

«Работа по координации и эвакуации граждан РФ продолжается круглосуточно. Посольство обладает всей необходимой информацией, тщательно отслеживает ситуацию и обеспечивает безопасность россиян», — отметил Песков.

Израильские самолеты залетели в Турцию. Фидан всю ночь говорил с главой Пентагона
Израильские самолеты залетели в Турцию. Фидан всю ночь говорил с главой Пентагона
15:41 1532
Иран заслужил справедливость
Иран заслужил справедливость слово публицисту
12:10 6036
Эльджан Гаджиев вышел в четвертьфинал чемпионата мира
Эльджан Гаджиев вышел в четвертьфинал чемпионата мира видео, обновлено
16:03 1978
В Тегеране новые взрывы, эвакуируют посольства
В Тегеране новые взрывы, эвакуируют посольства видео; обновлено 15:57
15:57 12439
Израильские аналитики опасаются затяжной войны с Ираном: «Война с Саддамом длилась 8 лет...»
Израильские аналитики опасаются затяжной войны с Ираном: «Война с Саддамом длилась 8 лет...»
15:38 903
Непогода в Азербайджане: дожди, град и сильный ветер нанесли серьезный ущерб
Непогода в Азербайджане: дожди, град и сильный ветер нанесли серьезный ущерб
13:56 2134
В Киеве объявлен траур
В Киеве объявлен траур фото; видео; обновлено 13:26
13:26 8713
Трамп требует капитуляции Ирана
Трамп требует капитуляции Ирана обновлено 13:34
13:34 6584
Знаменитый Ислам Махачев эксклюзивно для haqqin.az о турнире UFC в Баку
Знаменитый Ислам Махачев эксклюзивно для haqqin.az о турнире UFC в Баку
04:28 2913
Иран просит… и готов
Иран просит… и готов о главном
06:34 10839
Иран похвастался новой ракетой: Израиль не смог ее перехватить
Иран похвастался новой ракетой: Израиль не смог ее перехватить видео; обновлено 14:14
14:14 12810

ЭТО ВАЖНО

Израильские самолеты залетели в Турцию. Фидан всю ночь говорил с главой Пентагона
Израильские самолеты залетели в Турцию. Фидан всю ночь говорил с главой Пентагона
15:41 1532
Иран заслужил справедливость
Иран заслужил справедливость слово публицисту
12:10 6036
Эльджан Гаджиев вышел в четвертьфинал чемпионата мира
Эльджан Гаджиев вышел в четвертьфинал чемпионата мира видео, обновлено
16:03 1978
В Тегеране новые взрывы, эвакуируют посольства
В Тегеране новые взрывы, эвакуируют посольства видео; обновлено 15:57
15:57 12439
Израильские аналитики опасаются затяжной войны с Ираном: «Война с Саддамом длилась 8 лет...»
Израильские аналитики опасаются затяжной войны с Ираном: «Война с Саддамом длилась 8 лет...»
15:38 903
Непогода в Азербайджане: дожди, град и сильный ветер нанесли серьезный ущерб
Непогода в Азербайджане: дожди, град и сильный ветер нанесли серьезный ущерб
13:56 2134
В Киеве объявлен траур
В Киеве объявлен траур фото; видео; обновлено 13:26
13:26 8713
Трамп требует капитуляции Ирана
Трамп требует капитуляции Ирана обновлено 13:34
13:34 6584
Знаменитый Ислам Махачев эксклюзивно для haqqin.az о турнире UFC в Баку
Знаменитый Ислам Махачев эксклюзивно для haqqin.az о турнире UFC в Баку
04:28 2913
Иран просит… и готов
Иран просит… и готов о главном
06:34 10839
Иран похвастался новой ракетой: Израиль не смог ее перехватить
Иран похвастался новой ракетой: Израиль не смог ее перехватить видео; обновлено 14:14
14:14 12810
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться