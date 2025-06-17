Баку спас и китайцев

Около 40 граждан Китая эвакуированы из Ирана через территорию Азербайджана. Они пересекли границу через пункт пропуска в Астаре.
После завершения всех необходимых процедур они будут отправлены автобусом в Китай.
Эвакуация россиян из Ирана также осуществляется через КПП на границе с Азербайджаном. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Баку предоставляет благоприятные условия для эвакуации, за что в Москве выразили признательность.
«Работа по координации и эвакуации граждан РФ продолжается круглосуточно. Посольство обладает всей необходимой информацией, тщательно отслеживает ситуацию и обеспечивает безопасность россиян», — отметил Песков.